Bruno, Stellantis: “Piano Italia è ora in fase di implementazione, Italia centrale”

«Il Piano Italia è entrato nella fase esecutiva dopo essere stato presentato al Mimit lo scorso 17 dicembre e successivamente confermato dal presidente John Elkann durante un’audizione a marzo» ha dichiarato Antonella Bruno, responsabile di Stellantis Italia, durante il Festival dell’Economia di Trento. «Sono già stati compiuti passi significativi: il 6 maggio abbiamo annunciato l’avvio della produzione della nuova Jeep Compass nello stabilimento di Melfi, prevista per dopo l’estate. Inoltre, il 12 maggio abbiamo diffuso le prime immagini della nuova Fiat 500 ibrida in lavorazione a Mirafiori, anticipando l’inizio ufficiale della produzione per novembre» ha aggiunto.

Antonella Bruno conferma che il Piano Italia è nella fase esecutiva

Questo della nuova Fiat 500 ibrida rappresenta un passaggio cruciale sia per i volumi di vendita, grazie al ritorno di uno dei modelli ibridi più accessibili della gamma Stellantis per il mercato italiano ed europeo, sia per il rilancio della produzione nello stabilimento di Mirafiori. Altro elemento chiave è stato l’annuncio della produzione del cambio eDCT a Termoli, che si affiancherà agli stabilimenti di Metz e Mirafiori nella realizzazione di questo componente per l’intera gamma Stellantis.

Il Piano Italia, ha sottolineato Antonella Bruno, conferma il ruolo strategico dell’Italia nella visione industriale del gruppo, evidenziando anche l’importanza di Torino, sede dell’hub europeo inaugurato a gennaio. Vedremo dunque cos’altro emergerà nelle prossime settimane a proposito del nuovo piano Italia del gruppo automobilistico.

