My Dacia Road 2026: protagonista il nuovo Bigster tra avventura e condivisione

Anche quest’anno torna il My Dacia Road, l’iniziativa del marchio franco-rumeno che si presenta nell’edizione 2026 con una veste completamente rinnovata e che ha come protagonista assoluto il nuovo Dacia Bigster. Il progetto di Dacia, che unisce esperienza, community e storytelling, evolve ulteriormente dopo le precedenti edizioni che hanno visto Duster al centro della scena, ampliando il racconto della gamma del marchio e puntando su Bigster come nuovo alleato per la mobilità condivisa che necessità di ampi spazi ed elevata versatilità.

Un SUV spazioso, robusto e versatile

SUV full-size pensato per viaggiare insieme, grazie a spazio generoso, comfort e praticità, senza rinunciare alle consuete doti di robustezza e concretezza che definiscono le vetture Dacia, Bigster sottolinea ancora una volta la sua vocazione da vettura ideale per accompagnare famiglie e gruppi di amici nelle esperienze quotidiani e nei viaggio più avventurosi.

Il concorso che porta sulle Dolomiti a bordo di Bigster

Al centro dell’iniziativa del brand rimane il concorso My Dacia Road, attivo fino al 14 giugno, che mette in palio un’esperienza esclusiva per i cinque vincitori che potranno vivere un weekend sulle Dolomiti, dal 17 al 19 luglio, a bordo di Bigster, portando con sé fino a tre persone. Un premio che incarna lo spirito di Bigster, fatto di libertà, condivisione e piacere di viaggiare insieme.

Tre coppie pronte a sfidarsi in cinque challenge

Tra le novità di My Dacia Road 2026 c’è anche la nuova campagna di comunicazione legata all’iniziativa, che vedrà protagoniste tre coppie selezionate per raccontare il SUV attraverso stili di vita diversi: una mamma con una figlia, una coppia di ragazzi e due amiche con un compagno di viaggio a quattro zampe. Per cinque settimane le tre coppie si sfideranno in cinque challenge pensate per mettere in luce una caratteristica chiave di Bigster, con focus sulla motorizzazione ibrida da 155 CV. Le sfide saranno condivise sui canali social ufficiali di Dacia Italia, coinvolgendo direttamente gli utenti, che potranno votare la propria coppia preferita, attraverso la piattaforma dedicata all’iniziativa mydaciaroad.dacia.it. Ogni voto darà accesso alla possibilità di portarsi a casa dei premi instant win (zaino o borraccia Dacia) e di partecipare all’estrazione del maxi-premio finale.

Rate this post