Bugatti Mistral Fly Bug, l’hypercar unica ispirata alla libellula

La Bugatti Mistral Fly Bug è la nuova creazione super-esclusiva, parliamo infatti di una one-off, ovvero un esemplare unico, che è il frutto del sapiente e artigianale lavoro degli specialisti di “Sur Mesure“, il programma di personalizzazione della Casa di Molsheim attraverso il quale è possibile far diventare realtà ogni desiderio dei facoltosi clienti che vogliono rendere la propria Bugatti una vera e propria opera d’arte, donandole quell’unicità che non conosce limiti di budget.

Raffinata e lussuosa sintesi di design, natura e artigianalità, la Bugatti Mistral Fly Bug rappresenta il quarto e ultimo capitolo di una collezione di quattro vetture accomunate fra loro dal legame con il mondo naturale, reinterpretato attraverso il design della Casa francese, e realizzate su input di uno storico collezionista di Bugatti.

Una one-off con carrozzeria in tinta ad hoc

Su questa speciale Bugatti Mistral l’ispirazione arriva dalla libellula, simbolo di leggerezza e precisione, che ha guidato la definizione dello stile della “Fly Bug” che si caratterizzata per una carrozzeria con un inedito motivo grafico ellittico che si sviluppa sull’intero corpo auto, con la trama che gradualmente si fa più fitta e intensa estendendosi verso il posteriore, fino a fondersi con le parti più scure delle prese d’aria. Un ruolo determinante nel look della Mistral Fly Bug ce l’ha il colore, con gli esterni della supercar verniciati in “Dragonfly Blu“, una tinta speciale, creata ad hoc per quest’esemplare, che propone una variazione cromatica secondo la luce che riflette e l’angolo d’osservazione.

Abitacolo con dettagli unici

Gli interni della Bugatti Mistral Fly Bug non sono meno esclusivi di quanto non lo siano gli esterni. Nell’abitacolo di questa one-off spiccano l’effetto tridimensionale dei rivestimenti ottenuto attraverso l’impiego di una struttura multistrato che sovrappone pelle lavorata con motivo geometrico e Alcantara. Sui pannelli porta viene ripreso il tema delle ellissi, con il disegno che esalta la maniacale cura del dettaglio invadendo anche la zona dei braccioli. Tra le lavorazioni più complesse c’è anche l’applicazione del logo Bugatti integrato, all’interno del pattern grafico, nella linea laterale della vettura. Altro elemento degno di nota è l’iconico “Dancing Elephant” presente sulla leva del cambio che rappresenta sia un ulteriore richiamo al mondo naturale che un omaggio alla tradizione di Bugatti.

Bugatti non ha fornito indicazioni per quanto riguarda il prezzo della Mistral Fly Bug, che di certo, considerando la notevole mole di lavoro necessaria per progettazione ed esecuzione, farà lievitare notevolmente il costo ben oltre i circa 5 milioni di euro che servono per mettersi in garage una Mistral standard.

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