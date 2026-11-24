In Europa le immatricolazioni di auto crescono ancora, sia pure più lentamente. Nello stesso mese Stellantis, Volkswagen e Renault perdono terreno, mentre i costruttori cinesi guadagnano spazio. È la lettura di Domenico De Rosa, CEO del Gruppo SMET, secondo cui un mese va letto con prudenza, ma il rallentamento della domanda spiega solo una parte di quello che sta accadendo: conta anche quali auto scelgono i clienti.

Immatricolazioni e produzione: una distinzione che pesa sulla filiera

Per chi lavora nella logistica dell’auto, spiega De Rosa, c’è una distinzione che pesa: una vettura importata e venduta in Italia vale un’immatricolazione quanto una prodotta in uno stabilimento italiano. Ma per l’impresa che ogni giorno rifornisce quella linea di componenti, le due vendite hanno conseguenze molto diverse. «Il mercato può crescere anche mentre una parte della nostra filiera perde lavoro», osserva il manager.

Alleanze con i gruppi asiatici: una scelta da affrontare ora

«È per questa ragione che da tempo considero le alleanze industriali con i gruppi asiatici, fino a valutare possibili fusioni, una scelta da affrontare mentre i costruttori europei hanno ancora forza negoziale», afferma De Rosa. Secondo il CEO di SMET, il valore di un accordo si misura già quando si decide dove progettare il prossimo modello, quale stabilimento lo produrrà e quali fornitori potranno concorrere alle commesse: «È su queste decisioni che si giocano anni di produzione».

La domanda da porsi leggendo i dati sulle immatricolazioni

«A mio avviso, la vera domanda che dovremmo porci leggendo i dati sulle immatricolazioni è questa: se domani gli europei comprassero più auto, quante di quelle vendite si tradurrebbero in nuovi ordini per le nostre fabbriche?», conclude Domenico De Rosa.

Domande frequenti su De Rosa (SMET) e le immatricolazioni in Europa

Chi è Domenico De Rosa?

È il CEO del Gruppo SMET, che commenta periodicamente le dinamiche del mercato automobilistico europeo, in questo caso i dati sulle immatricolazioni e il peso della filiera produttiva.

Perché le immatricolazioni in crescita non bastano a dire che la filiera europea sta bene?

Perché un’auto importata e venduta in Italia vale un’immatricolazione quanto una prodotta in uno stabilimento italiano, ma per i fornitori che riforniscono le linee produttive le due vendite hanno conseguenze molto diverse.

Cosa propone De Rosa riguardo alle alleanze con i gruppi asiatici?

Ritiene che le alleanze industriali con i gruppi asiatici, fino a possibili fusioni, vadano affrontate ora, mentre i costruttori europei hanno ancora forza negoziale su progettazione, produzione e fornitura dei componenti.

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