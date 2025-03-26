Camion prende fuoco sulla Pedemontana Veneta: morti 92mila pulcini

Lo scorso lunedì 24 marzo un camion che trasportava 92 mila pulcini ha preso fuoco mentre si trovava sulla Pedemontana Veneta. Per fortuna l’autista è riuscito ad uscire in tempo dal mezzo non riportando ferite mentre invece sono morti per intossicazione i 92 mila pulcini. L’incidente si è verificato intorno alle ore 17 sulla superstrada nei pressi dello svincolo di Bassano Est. Il mezzo proveniva da Cuneo in Piemonte ed era diretto in Friuli Venezia Giulia.

A quanto pare le fiamme che hanno distrutto il camion sono partite dal sistema di ventilazione che si trovava sopra il tetto del mezzo. Visto il fumo l’autista si è accorto ed ha fermato il veicolo in tempo per uscire e assistere all’incendio. Sul posto sono intervenuti rapidamente vigili del fuoco, polizia stradale e soccorsi che hanno spento l’incendio e rimosso il camion dalla strada. Per i pulcini purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ricordiamo infine che in base a quanto previsto dalle normative dell’Unione Europea nei camion che trasportano pulcini deve essere garantito uno spazio di 21 cm quadrati per ogni singolo animale.

