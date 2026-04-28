Guido Tocci: “Dacia Jogger, capace di adattarsi a tutti gli usi”

La Dacia Jogger è la multispazio del marchio del Gruppo Renault, di medie dimensioni, con un prezzo più accessibile e con la possibilità di arrivare fino a 7 posti, potendo così permettere di viaggiare anche a famiglie più numerose o gruppi di amici. Con anche delle soluzioni dedicate all’outdoor, come il Pack Sleep, per poter viaggiare ed immergersi nella natura. Con motorizzazioni per diverse esigenze: dal classico benzina, alla versione GPL o alla versione ibrida.

”Come trasformare l’auto in oasi di pace”

“Con l’arrivo della bella stagione torna la voglia di staccare e trascorrere il weekend in mezzo alla natura – le parole di Guido Tocci, general manager di Dacia Italia, su questo modello – In questi casi, tutti vorremo avere come alleato Dacia Jogger, versatile e capace di adattarsi a tutti gli usi. Che sia un’avventura in sette persone o una fuga in due con barbecue al seguito, il suo bagagliaio con capacità fino a 2.094 litri può portare tutto quello che serve”.

Il dirigente del marchio del Gruppo Renault punta proprio sull’avventura e sulle soluzioni per la vita all’aperto proposte per questo modello: “Per i veri amanti della natura, gli esclusivi accessori Dacia InNature trasformano Jogger in un piccolo hotel all’aperto: con il Pack Sleep, il vano di carico diventa un comodo letto per due persone, mentre le Tende Dacia, da portellone o da tetto, sono la soluzione definitiva per trasformare l’auto in un’oasi di pace. Con Jogger, le uscite dai sentieri battuti diventano esperienze uniche, senza rinunciare al comfort”.

La Dacia Jogger

La Dacia Jogger ha ricevuto un restyling nella parte finale dell’anno scorso. Non una rivoluzione, ma alcuni elementi sia di design che di equipaggiamento, per renderla più moderna e ancora più appetibile per i clienti, pur essendo già un modello di ampio successo sia in Italia che in Europa. A livello estetico, le novità sono principalmente proposte nel frontale, con il rinnovamento della griglia e, soprattutto, la nuova firma luminosa a LED a forma di T invertita.

Sono presenti anche alcuni dettagli dedicati all’outdoor, come le nuove coperture sui passaruota e sul sottoscocca, realizzati in Starkle, un materiale sostenibile, composto per il 20% da plastica riciclata. Anche nel posteriore, è la firma luminosa a rendere distintivo il restyling: i fari sembrano prolungare il lunotto del portellone posteriore. Inoltre, lo sviluppo verticale consente di sposare la forma dei parafanghi, per dare un’impressione visiva di maggior robustezza e stabilità.

Anche l’interno dell’abitacolo, come dicevamo, è stato oggetto di un aggiornamento. Sono presenti nuovi materiali, a seconda dell’allestimento, con tessuti più resistenti o rivestiti in denim, proprio pensando ad un modello pensato per l’outdoor, facile poi da pulire. È stato rinnovato il volante, con maggiore ergonomia ed un nuovo comando del cambio e-Shifter, così come arrivano la ricarica per smartphone ad induzione e quattro punti di fissaggio YouClip.

Non manca, ovviamente, la tecnologia, con in primo piano il nuovo sistema di infotainment, con touchscreen centrale da 10,1 pollici. Il sistema Media Display di serie propone la connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto, mentre il top di gamma Media Nav Live aggiunge anche la navigazione connessa con informazioni sul traffico in tempo reale e mappe aggiornate per otto anni. Nuovo design anche per il quadro strumenti digitale da 7 pollici.

Tante motorizzazioni

Come dicevamo, sono tre le motorizzazioni disponibili per la nuova Dacia Jogger. Si parte dalla versione benzina, con motore TCe 110, cioè il tre cilindri turbo 1.0 da 110 CV e 200 Nm di coppia massima, per passare all’ECO-G 120. Si tratta del propulsore bifuel benzina/GPL, il più richiesto storicamente da chi acquista un modello Dacia, con il 1.2 bifuel da 120 cavalli e 200 Nm di coppia, che permette di percorrere fino a 1.400 chilometri, grazie ai due serbatoi da 50 litri.

Infine, il restyling della Jogger ha portato il nuovo motore full hybrid 155. Un’unità composta da un motore benzina a 4 cilindri, 1.8 libri da 109 CV, due motori elettrici (uno da 50 CV e uno starter/generatore ad alta tensione), una batteria da 1,4 kWh (230 V) e un cambio automatico elettrificato. Quest’ultimo presenta quattro rapporti dedicati al motore termico e altri due a quello elettrico. La potenza complessiva è di 155 CV e, grazie all’Hybrid 155, la Jogger promette di viaggiare per l’80% in modalità elettrica, quando si è in città.

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