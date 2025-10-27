Carabinieri: arrivano Maserati MCPURA e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio per il trasporto urgente di organi e sangue [FOTO]

Due nuove vetture del Gruppo Stellantis entrano a far parte del parco auto in forza ai Carabinieri. Si tratta di una Maserati MCPURA e di un’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, entrambe in livrea istituzionale, che sono state presentate e consegnate ufficialmente questa mattina a Roma, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Alla cerimonia delle due auto ad alte prestazioni, che sono destinate al trasporto urgente di organi e sangue, hanno partecipato il Comandante Generale dei Carabinieri Gen. C.A. Salvatore Luongo, oltre ad una rappresentanza del Comando Generale dell’Arma, tra cui il Capo di Stato Maggiore, Gen. C.A. Andrea Taurelli Salimbeni, ed il Capo del IV Reparto “Sostegno logistico delle Forze”, Gen. D. Antonio di Stasio, mentre per Stellantis erano presenti l’Amministratore Delegato, Antonio Filosa, il Responsabile Enlarged Europe ed European Brands, Emanuele Cappellano, il Responsabile del marchio Alfa Romeo e il COO di Maserati, Santo Ficili e la Managing Director Stellantis Italia, Antonella Bruno.

MCPURA è la prima Maserati in divisa

Le due vetture, entrambe allestite con equipaggiamenti speciali per il trasporto rapido e sicuro di organi e sangue, mettono a disposizione le loro qualità in termini di prestazioni, affidabilità e sicurezza per rispondere alle esigenze operative dei Carabinieri nei servizi di pubblica utilità. La Maserati MCPURA, coupé ad alte performance con motore V6 Nettuno biturbo da 630 CV, è la prima auto del Tridente ad essere utilizzata dai Carabinieri, mentre l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, sportiva col V6 biturbo da 520 CV, prosegue lo storico sodalizio tra Alfa Romeo e l’Arma, avviato nel secondo dopoguerra, con l’Alfa Romeo 1900 M nel 1951, proseguito prima dalla Giulia degli anni ’60 e poi da altri numerosi modelli, come Alfetta, 90, 75, 155, 156 e 159, fino ad arrivare alla Giulia Quadrifoglio attualmente in dotazione.

Comunione d’intenti al servizio della collettività

Ringraziando l’Ad e gli altri dirigenti del gruppo automobilistico presenti, il Comandante Generale Gen. C.A. Salvatore Luongo ha sottolineato come la collaborazione con Stellantis rappresenti “non solo un’alleanza tra eccellenza automobilistica italiana ed efficienza operativa istituzionale, ma un’autentica comunione d’intenti al servizio della collettività. L’affidabilità operativa di questi veicoli è uno strumento essenziale per salvare vite. E quando parliamo di salvare vite, parliamo della missione più alta che un’istituzione possa avere, del servizio più nobile che si possa rendere alla propria comunità”.

Il CEO di Stellantis Antonio Filosa ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di mettere a disposizione dell’Arma dei Carabinieri due vetture che rappresentano il meglio della tecnologia e del design italiano. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Maserati MCPURA non sono solo simboli di performance e stile, ma strumenti concreti per garantire rapidità e sicurezza in missioni di vitale importanza. Questa collaborazione testimonia il nostro impegno nel coniugare eccellenza automobilistica e responsabilità sociale”.

