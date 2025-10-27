Toyota RAV4 2026: debutto pubblico italiano e via agli ordini [FOTO]

Il listino parte da 45.200 euro, ma c'è un'offerta di lancio

di Fabio Cavagnera27 Ottobre, 2025

Toyota RAV4

Lo scorso maggio è stata svelata a livello mondiale, ora ha fatto il suo debutto in Italia. Stiamo parlando della nuova Toyota RAV4, la sesta generazione del fortunato modello del marchio giapponese, presentata ad Auto e Moto d’Epoca 2025 in anteprima nazionale. Disponibile in versione full hybrid o plug-in hybrid, sono aperti gli ordini, a partire da 45.200 euro.

Le novità

Sono numerose le novità, a partire dall’aspetto estetico, del rinnovato SUV. Il nuovo paraurti e griglia integrati, con frontale a nido d’ape in tinta con la carrozzeria, passando per nuovi fari a LED forma di C che rappresentano ormai la firma Toyota. L’assetto è rialzato e l’aspetto deciso, con cerchi in lega da 18 a 20 pollici e la nuova scritta RAV4 sulla fascia trasversale sotto il lunotto. La tinta bi-tone è disponibile sulla versione di volume Icon e sulla sportiva GR Sport.

Toyota RAV4 2026: debutto pubblico italiano e via agli ordini

Anche l’abitacolo ha ricevuto aggiornamenti importanti, con in primo piano l’ampio display touch da 12,9 pollici per la gestione dell’infotainment, con il nuovo sistema MM24 con software Arene, più fluido, intuitivo e connesso del precedente. La nuova RAV4 è il primo modello ad avere il sistema di sicurezza Toyota Safety Sense 4, con una migliorata frenata automatica, una maggiore visuale dell’angolo cieco ed il nuovo sistema di parcheggio automatico.

I motori

La nuova RAV4 è disponibile, come dicevamo, in motorizzazione full hybrid e plug-in hybrid, quest’ultima a partire dal primo trimestre 2026. La prima è disponibile sia a trazione anteriore (FWD) con 183 CV che a trazione integrale (AWD-i) con 191 CV, e consente uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 7,7 secondi, meno 0,1 secondi rispetto all’attuale generazione. Anche la struttura del pacco batteria è stata rinnovata, riducendo le dimensioni e il peso.

Toyota RAV4 2026: debutto pubblico italiano e via agli ordini

La versione plug-in hybrid per la prima volta sarà anche a trazione anteriore (FWD), con una potenza combinata di 268 CV. La configurazione integrale (AWD-i) eroga invece 304 CV, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi, meno 0,2 secondi rispetto all’attuale generazione. Inoltre, la performance elettrica è stata migliorata, fino a 100 km a zero emissioni.

Uscita e prezzi

Disponibile in quattro versioni (RAV4, Icon, Premium e GR Sport), la Toyota RAV4 2026 è ordinabile, con un listino prezzi a partire da 45.200 euro. Tuttavia, per il periodo di lancio, il prezzo d’ingresso scenderà a 42.800 euro.

Foto: Toyota RAV4 2026 - Anteprima italiana

  • Toyota RAV4 2026 - Anteprima italiana - 1
  • Toyota RAV4 2026 - Anteprima italiana - 2
  • Toyota RAV4 2026 - Anteprima italiana - 3
  • Toyota RAV4 2026 - Anteprima italiana - 4
  • Toyota RAV4 2026 - Anteprima italiana - 5
  • Toyota RAV4 2026 - Anteprima italiana - 6
  • Toyota RAV4 2026 - Anteprima italiana - 7
  • Toyota RAV4 2026 - Anteprima italiana - 8
