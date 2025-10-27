DS N°3 e N°4: cancellate le nuove generazioni?

Il nuovo corso di Stellantis, guidato dall’amministratore delegato Antonio Filosa, potrebbe portare a un drastico ridimensionamento dei piani per DS Automobiles, il marchio premium francese del gruppo. In un periodo complesso, segnato dal calo del fatturato del 17% e da un crollo del 70% dell’utile netto tra il 2023 e il 2024, la priorità è tornare a una strategia redditizia. Nel mirino finiscono due progetti chiave: le future DS N°3 e DS N°4.

Dalla Francia arriva la voce di un cambio di piani per DS voluto da Filosa

Il progetto DS N°3 (D31), destinato a sostituire l’attuale DS 3 nel 2028, secondo quanto pubblicato da L’Argus in Francia, sarebbe stato ufficialmente interrotto. La city car di lusso, sviluppata sulla piattaforma della Peugeot e-208, avrebbe dovuto riportare il marchio nel segmento B, dove la prima DS 3 aveva venduto oltre 500.000 unità tra il 2010 e il 2019. La nuova dirigenza ha scelto invece di concentrare risorse su vetture di categoria superiore, ritenute più strategiche.

Stessa sorte per la DS N°4, erede dell’attuale DS 4 e prevista per il 2029 sulla piattaforma STLA Small (SP3) in versioni multi-energia. Anche questo progetto è stato cancellato prima della produzione, per ridurre i costi e focalizzarsi su modelli ad alto valore aggiunto, come la N°8 e la futura N°7, attesa per la primavera 2026.

La decisione in questione che comunque deve essere confermata ufficialmente da Stellantis, farebbe parte del piano messo in atto da Filosa per semplificare il portafoglio marchi e rafforzare i brand europei del gruppo. In un mercato premium sempre più difficile e competitivo, DS Automobiles punterà ora sui segmenti C+ e D, abbandonando le piccole compatte. Nonostante i tagli, Xavier Peugeot, CEO di DS, resta ottimista: il marchio “resta profittevole e strategico per Stellantis”. Tuttavia, la cancellazione delle DS N°3 e N°4 segna l’inizio di una nuova era, più esclusiva e meno orientata ai volumi, per il brand francese.

