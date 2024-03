Carlos Tavares: “La presenza di Stellantis in Italia? Non è a rischio”

Interessanti dichiarazioni da parte del numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares. Il manager portoghese ha rilasciato nelle scorse ore due interviste al Sole 24 Ore e al Quotidiano Nazionale dove è tornato a parlare della situazione del suo gruppo in Italia. In queste interviste Tavares ha ribadito che Stellantis ha un piano molto consistente per lo stabilimento di Mirafiori. Questo piano che punta forte sull’export è stato denominato “Mirafiori Automotive Park 2030”.

Carlos Tavares ha ribadito che Stellantis punta forte sull’Italia e ha un piano per Mirafiori

Carlos Tavares ha confermato che a proposito di Mirafiori il suo gruppo sta sviluppando investimenti di oltre 240 milioni di euro sul fronte del manufacturing. A proposito della situazione in Italia il CEO di Stellantis ha dichiarato: “L’Italia si distingue come l’unico Paese al mondo in cui abbiamo investito in due piattaforme native per veicoli elettrici a batteria, denominati Stla medium e Stla large. Questa scelta potrebbe suscitare critiche da parte di altri Paesi, ma le nuove piattaforme garantiranno un’autonomia dei veicoli elettrici a batteria compresa tra 700 e 800 chilometri, riducendo così l’ansia degli automobilisti riguardo alla necessità di ricarica”.

“Inoltre, l’Italia ospiterà una delle tre gigafactory previste per la produzione di celle di batterie, rappresentando il solo stabilimento di questo tipo presente nel Paese. Da notare che l’Italia è considerata un luogo strategico in cui prevediamo di raggiungere la produzione di un milione di veicoli. Nel 2023, abbiamo già registrato un aumento del 10% nella produzione, confermando il nostro impegno nel Paese”. Insomma parole chiare quelle del CEO di Stellantis sul futuro del gruppo in Italia.

Rate this post