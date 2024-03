Toyota, Akio Toyoda: “Con un’elettrica ci facciamo 90 ibride”

Continuano a far discutere le dichiarazioni dell’attuale presidente di Toyota ed ex CEO Akio Toyoda. In diverse occasioni il dirigente ha ribadito il suo scetticismo nei confronti delle auto elettriche che secondo lui non saranno mai maggioranza nel mercato e che non rappresentano la soluzione per ridurre le emissioni come invece pensano in molti. Secondo la casa automobilistica giapponese non devono essere i legislatori a orientare le scelte dei consumatori ma gli stessi automobilisti dovranno scegliere in base alle proprie esigenze.

Toyota e la regola interna 1:6:90 di Toyoda

Secondo Toyota il problema delle emissioni può essere risolto anche con il ricorso alle ibride e all’idrogeno. Questa scelta di puntare in particolare sulle ibride sembra premiare la casa automobilistica giapponese che si conferma come il produttore di auto con più vendite al mondo. Nonostante l’imminente lancio del B-SUV elettrico BZ2X, il produttore di Tokyo vuole continuare a dare priorità alle sue auto ibride.

Ciò è emerso da un documento segreto che è stato rivelato nei giorni scorsi e in cui si fa riferimento ad una regola interna che Toyota seguirebbe e cioè quella del 1:6:90. Questa regola in pratica sarebbe stata inviata ai concessionari americani del marchio e rappresenta una sorta di invito a puntare soprattutto sulle vendite di ibride. Secondo la casa giapponese ed in particolare secondo quanto riferito dal suo Presidente Toyoda, per realizzare un’auto elettrica ci vogliono i materiali utilizzati per 90 auto ibride.

Da qui deriverebbe la preferenza per le ibride. Si evidenza infatti che 90 ibride riescono a ridurre 37 volte di più le emissioni rispetto ad una singola auto elettrica nel corso della loro vita. Ovviamente non tutti sono d’accordo con Toyota con gli ambientalisti che pensano che l’unica solo nel settore delle auto sia quello di puntare solo ed esclusivamente su veicoli a zero emissioni.

