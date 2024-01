CarPlay 2.0: la rivoluzione di Apple per le auto arriva a marzo

CarPlay si prepara a un grande cambiamento: la nuova versione 2.0 è stata scoperta nella beta 1 di iOS 17.4, rilasciata da poco agli sviluppatori, e questo fa pensare che il lancio sul mercato sia ormai imminente. Le prime marche a beneficiare dell’aggiornamento dovrebbero essere Porsche e Aston Martin. La nuova generazione di CarPlay era stata annunciata da iOS 16 a giugno 2022 e si è fatta attendere più del previsto, visto che inizialmente Apple aveva promesso di svelare i primi modelli compatibili con la versione 2.0 di CarPlay entro la fine del 2023, mentre ora sul sito ufficiale si legge “Primi modelli in arrivo nel 2024” (nella versione italiana è rimasta “Annunceremo i modelli compatibili dalla fine del 2023”).

CarPlay è la soluzione ideale per chi vuole sfruttare al massimo le potenzialità del proprio iPhone anche in auto. Con CarPlay, infatti, potrai accedere a tutte le funzioni e le app del tuo smartphone direttamente sul display della tua vettura, oppure sul quadro strumenti, se supportato. Potrai così navigare, ascoltare musica, telefonare, inviare messaggi e molto altro ancora, senza distogliere lo sguardo dalla strada. CarPlay ti permetterà anche di gestire il sistema di climatizzazione e l’impianto audio della tua auto con semplici comandi vocali o touch. Inoltre, potrai personalizzare la tua esperienza di guida scegliendo i widget, i comandi e gli strumenti che preferisci. CarPlay sarà disponibile a partire da marzo, in concomitanza con l’uscita della versione definitiva di iOS 17.4. Tra le novità più interessanti, ci saranno le nuove app dedicate alla configurazione dell’auto, alla fotocamera integrata, alla ricarica della batteria, alla pressione delle gomme e ai viaggi.

Un utente di Twitter con il nome di ShrimpApplePro ha affermato che le auto che supporteranno CarPlay 2, la nuova versione del sistema di infotainment di Apple, avranno un processore Apple Silicon dedicato. Questo chip sarebbe in grado di ricevere e analizzare i dati provenienti dai sensori dell’auto e di comunicare con l’iPhone per offrire una migliore esperienza di guida. Tuttavia, questa informazione non è stata confermata da nessuna fonte ufficiale, quindi bisogna essere cauti e attendere ulteriori sviluppi.

