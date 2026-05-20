China Car Company amplia la gamma in Italia con i SUV FAWCar Bestune T77 e Joy EE07 PHEV

China Car Company porta in Italia due nuovi SUV del gruppo FAWCar: Bestune T77 1.5T DCT Premium e Bestune Joy EE07 PHEV Luxury. Li ha presentati all’Automotive Dealer Day di Verona, una cornice scelta non a caso: il mercato italiano sta guardando con sempre maggiore attenzione ai marchi cinesi, e l’azienda vuole ritagliarsi uno spazio più riconoscibile in questo scenario.

China Car Company importa in Italia i SUV FAWCar Bestune T77 1.5T DCT Premium e Joy EE07 PHEV Luxury

Per China Car Company, già importatore e distributore di diversi brand automobilistici cinesi e membro UNRAE, è un altro passo dentro una strategia che ormai appare ben definita. Non solo un modello, non solo una tecnologia, ma una gamma costruita per rispondere a esigenze diverse: dal SUV tradizionale all’ibrido plug-in, fino alle elettriche e alle minicar per l’uso urbano.

Bestune appartiene al gruppo FAWCar, uno dei nomi più importanti dell’industria automobilistica cinese. FAW è già conosciuta anche in Europa, soprattutto per le collaborazioni sviluppate negli anni con realtà automotive occidentali. L’arrivo di questi SUV in Italia conferma un passaggio ormai evidente: i costruttori cinesi non si limitano più a osservare il mercato europeo, ma iniziano a entrarci con prodotti sempre più completi.

Il primo modello è il FAWCar Bestune T77 1.5T DCT Premium. È un SUV compatto pensato per chi cerca un’auto spaziosa, ben equipaggiata e concreta. Per quanto riguarda le sue dimensioni, il SUV misura 4.505 mm di lunghezza, 1.840 mm di larghezza e 1.615 mm di altezza, con un passo di 2.680 mm. Il design punta su linee tese e su un frontale deciso, dove la calandra dà carattere al modello senza renderlo eccessivo.

Sotto il cofano c’è un motore benzina 1.5 turbo a iniezione diretta, quattro cilindri, da 160 CV e 258 Nm di coppia. Il cambio è automatico a doppia frizione a 7 rapporti, con trazione anteriore. La velocità massima dichiarata è di 181 km/h, mentre il consumo WLTC è pari a 7,1 l/100 km.

L’abitacolo del T77 punta sulla semplicità d’uso. La plancia è ordinata, con una strumentazione digitale da 8 pollici e uno schermo multimediale da 12,3 pollici. La dotazione ADAS aggiunge un elemento importante per la guida quotidiana, rendendo il SUV più vicino alle esigenze di chi cerca comfort, sicurezza e tecnologia senza complicazioni.

Il Bestune Joy EE07 PHEV Luxury si rivolge invece a chi vuole entrare nel mondo dell’elettrificazione con più autonomia e meno compromessi. La batteria LFP da 30,9 kWh consente fino a 210 km in elettrico, mentre l’autonomia complessiva dichiarata arriva a 1.555 km. Il sistema abbina un motore elettrico da 228 CV a un 1.5 turbo benzina da 150 CV, con 0-100 km/h in 7,5 secondi.

Proposto in allestimento Luxury, il Joy EE07 punta su spazio, dotazione e versatilità. Con questi due SUV, China Car Company rafforza la propria proposta italiana: da una parte un modello termico accessibile, dall’altra una plug-in hybrid pensata per chi vuole avvicinarsi all’elettrico senza rinunciare alla libertà dei lunghi viaggi.

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