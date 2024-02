Controllo della velocità Vergilius: cos’è, come funziona e caratteristiche

Vergilius rappresenta l’evoluzione nel campo dei sistemi di monitoraggio della velocità sulle autostrade italiane. Questo sistema avanzato, che si basa sulla tecnologia del Tutor, è in grado di determinare sia la velocità media tra due punti, utilizzando lo stesso principio del Tutor, sia la velocità immediata sotto un punto specifico, simile a un radar per la velocità. Il margine di tolleranza per Vergilius è del 5%.

Vergilius è principalmente, ma non esclusivamente, utilizzato su alcune strade extraurbane. Il sistema monitora la velocità dei veicoli in vari punti chiave delle strade, al fine di garantire il rispetto dei limiti di velocità. Tra le strade dotate di Vergilius ci sono la SS1 Aurelia, che attraversa la capitale Roma; la SS 7 quarter Domitiana; la SS 309 Romea; la SS145 Var Sorrentina; e l’autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria.

Le penalità per eccesso di velocità sono stabilite dall’articolo 142 del Codice della Strada. Ad esempio, superare il limite di velocità di meno di 10 km/h può comportare una sanzione da 42 a 173 euro, mentre superare il limite da 10 a 40 km/h può portare a una multa da 173 a 694 euro. Se si supera il limite di velocità tra 40 e 60 km/h, la multa varia da 543 a 2.170 euro con la sospensione della patente da uno a tre mesi. Chi supera il limite di velocità di oltre 60 km/h è soggetto a una multa da 845 a 3.382 euro e alla sospensione della patente da sei a dodici mesi.

Vergilius e Tutor sono entrambi sistemi di controllo della velocità utilizzati sulle autostrade italiane, ma presentano alcune differenze. Mentre il Tutor calcola la velocità media del veicolo lungo un tratto di strada, Vergilius è in grado di misurare sia la velocità media che la velocità istantanea. Ciò significa che Vergilius può rilevare se un veicolo sta viaggiando troppo velocemente in un punto specifico, oltre a monitorare la velocità media lungo un tratto di strada. Inoltre, il Tutor è installato solo sui tratti gestiti da Autostrade per l’Italia e altre concessionarie associate, mentre Vergilius è presente sui tratti gestiti dall’Anas. Entrambi i sistemi hanno una tolleranza del 5%.

Rate this post