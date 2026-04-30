Taglio accise: proroga di 21 giorni, ma la benzina aumenta

Ora è ufficiale: il Governo ha prorogato per altri 21 giorni il taglio delle accise sui carburanti, scongiurando così un aumento immediato, a partire da domani. Tuttavia, se sul diesel lo sconto è stato confermato, sulla benzina è stato ridotto a 5 centesimi al litro e, di conseguenza, il costo è destinato a salire di 15 centesimi. L’approvazione di questo decreto legge è arrivato nel corso del Consiglio dei Ministri, tenutosi nel corso del pomeriggio a Palazzo Chigi.

Cosa cambia

Il decreto è stato approvato con “disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali”, appunto prorogando di tre settimane il taglio delle accise, con la nuova scadenza per venerdì 22 maggio. Come dicevamo, c’è stato un cambiamento importante, che porterà gli italiani a pagare di più la benzina. È rimasto invariato lo sconto di 20 centesimi+IVA sul diesel, mentre è sceso a 5 cent (+ IVA) sulla verde.

Di conseguenza, a partire da domani, il prezzo della benzina salirà di circa 15 centesimi ai distributori. Una modifica che aveva già annunciato ieri la premier Giorgia Meloni: “L’aumento del gasolio è stato molto più significativo di quello della benzina – aveva spiegato – La benzina è aumentata mediamente del 6%, il gasolio del 24%”. Di conseguenza, la decisione di differenziare lo sconto, aiutando più chi utilizza il diesel. Come gli autotrasportatori.

Il finanziamento

Questo nuovo taglio delle accise dei carburanti sarà finanziato con le sanzioni dell’Antitrust e l’extragettito Iva, come riportato dall’Ansa. Ulteriori misure per l’autotrasporto verranno inserite in un provvedimento successivo, dopo un confronto con le associazioni di categoria.

I prezzi di giovedì 30 aprile 2026

Dando uno sguardo ai prezzi dei carburanti. Secondo le consuete rilevazioni di Staffetta Quotidiana, in base alle rilevazioni dell’Osservatorio Prezzi, il costo medio nazionale odierno della benzina self service sulla rete stradale è quotato a 1,746 euro/litro (+3 millesimi rispetto a ieri), mentre il gasolio a 2,052 euro/litro (-4 millesimi). In autostrada la verde self è a 1,801 euro/litro (+4 millesimi), il diesel a 2,114 euro/litro (-1). Sono rimasti invariati, invece, i prezzi dei carburanti alternativi: il GPL è a 0,795 euro/litro, mentre il metano auto a 1,577 euro/kg. Da domani, però, la benzina salirà di 15 centesimi.

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