Hyundai Ioniq V: la nuova berlina elettrica ‘tutta spigoli’ per la Cina

Al Salone di Pechino 2026 Hyundai ha presentato in anteprima mondiale la Ioniq V, una nuova berlina elettrica destinata esclusivamente al mercato cinese. Primo modello della Casa sudcoreana ad essere sviluppato specificatamente per la Cina, la Hyundai Ioniq V rappresenta il compimento del percorso dell’idea progettuale iniziata da Hyundai con la Venus, concept presentata appena un paio di settimane fa, e che con la Ioniq V arriva a concretizzarsi in modello di produzione pronto a entrare in commercio.

Linee a cuneo e angoli appuntiti

La Hyundai Ioniq V si presenta un look esterno fatto di spigoli e angoli appuntiti, frutto di un design caratterizzato da linee a cuneo e portiere con finestrini privi di cornice, per dar forma ad una berlina lunga 4,9 metri e larga 1,89 metri, con un passo che misura 2,9 metri. L’estetica di questa vettura, decisamente differente rispetto ai modelli della gamma elettrica Ioniq che conosciamo, è espressione del nuovo linguaggio stilistico del brand chiamato “The Origin“. Nonostante l’andamento del tetto discendente sulla coda crei un profilo da fastback, la Ioniq V può comunque beneficiare di un vero bagagliaio posteriore.

Interni con enorme schermo touch da 27 pollici

Seguendo il trend in voga sul mercato cinese, la Hyundai Ioniq V propone un abitacolo quasi completamente privo di comandi fisici, con gli interni che sono dominati da un grande display touchscreen da 27 pollici che si estende sul cruscotto, sviluppandosi dalla centro della plancia fino alla parte destra potendo così essere utilizzato anche dal passeggero anteriore. Non è previsto un quadro strumenti “a vista” dietro il volante, con il guidatore che ha disposizione le informazioni principali di marcia attraverso l’head-up display. La dotazione tecnologia può contare anche sull’integrazione dell’intelligenza artificiale per la gestione dell’assistente vocale e degli Adas.

Oltre 600 km d’autonomia

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche della Ioniq V, per il momento Hyundai ha annunciato pochi dettagli, limitandosi a far sapere che il pacco batterie della versione long range sarà in grado di garantire più di 600 chilometri di autonomia nel ciclo di omologazione CLTC cinese. La Ioniq V darà il via all’offensiva Hyundai sul mercato cinese, con la berlina elettrica che sarà uno dei 20 nuovi modelli che la Casa sudcoreana prevede di lanciare in Cina nei prossimi cinque anni. Tra le nuove vetture Hyundai attese entro fino anno ci sarà un SUV, che sarà poi seguito da altri modelli di diversi segmenti, con motorizzazioni elettriche “pure” e con tecnologia range extender.

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