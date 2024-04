Cupra Tavascan: test estremi in Lapponia, performance elettriche nel freddo polare [FOTO]

La Cupra Tavascan, l’ultimo modello innovativo della linea Cupra, ha affrontato condizioni climatiche estreme nella gelida Lapponia svedese, superando una serie di test rigorosi che dimostrano la sua eccezionale performance. La destinazione polare è diventata un campo di prova essenziale per tutti i nuovi modelli Cupra, garantendo che ogni veicolo sia più che all’altezza delle sfide poste da condizioni ambientali difficili.

La scelta della Lapponia come teatro per questi test non è casuale. Questa regione, famosa per le sue temperature che possono facilmente scendere sotto i -35°C, offre un ambiente naturale impegnativo ma ideale per testare le capacità di resistenza e le prestazioni dei veicoli in condizioni estreme di freddo, vento, neve e ghiaccio.

Al volante il pilota Lucas Di Grassi

Lucas di Grassi, pilota di spicco della ABT CUPRA Formula E e ambassador del marchio, è stato al volante della Cupra Tavascan, vivendo un’esperienza unica. Nonostante abbia corso in tutto il mondo, Di Grassi ha ammesso che guidare nel freddo polare della Lapponia è stata una sfida completamente nuova per lui. La sua partecipazione ha arricchito i test, grazie alla sua vasta esperienza nella competizione con veicoli elettrici e nella collaudazione di auto da corsa e pneumatici.

La Cupra Tavascan ha superato una serie di test cruciali, dalla frenata su superfici miste di ghiaccio e asfalto, all’accelerazione e al controllo di handling su laghi ghiacciati. Queste prove hanno messo in luce le capacità del SUV 100% elettrico di gestire il sovrasterzo e di offrire una trazione integrale efficiente, elementi che Di Grassi ha elogiato per la loro precisione e facilità di controllo.

Oltre 1.000 giorni di prove

Oltre a Di Grassi, più di 100 ingegneri del centro di ricerca e sviluppo di Cupra hanno contribuito ai test, accumulando quasi 1.100 giorni di prova tra novembre e marzo. Il Vicepresidente Ricerca e Sviluppo di Cupra, il Dr. Werner Tietz, ha sottolineato l’importanza di questi test per assicurare che la vettura offra un divertimento di guida ottimale, anche grazie all’ajustement di sistemi come il controllo di stabilità in condizioni di basso attrito.

