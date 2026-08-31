De Rosa (SMET): Toyota, il vero dato e il -24,3% in Cina

Domenico De Rosa, CEO di SMET, è tornato a commentare sui social i dati di vendita di Toyota relativi al mese di luglio 2026, spostando l’attenzione dal calo complessivo del gruppo giapponese a un dato specifico che, a suo avviso, racconta molto di più sui rapporti di forza dell’automotive mondiale: il crollo delle vendite in Cina.

Il commento di Domenico De Rosa: “il dato più interessante è il -24,3% in Cina”

In un post pubblicato su Facebook, Domenico De Rosa scrive: “Per me il dato più interessante non è il -4,8% delle vendite globali Toyota a luglio. È quel -24,3% registrato in Cina. A mio avviso è lì che bisogna guardare per capire cosa sta cambiando davvero nell’automotive mondiale”. Secondo il CEO di SMET, il calo delle vendite globali del gruppo giapponese, seppur significativo, non è la notizia principale: è invece il dato specifico sul mercato cinese a segnalare una trasformazione più profonda in corso nel settore.

Perché Toyota non è “un costruttore qualunque”

De Rosa sottolinea come il peso del dato cinese vada letto alla luce della solidità industriale di Toyota: “Toyota non è un costruttore qualunque. Secondo la mia analisi, resta uno dei gruppi industrialmente più solidi e meglio organizzati del settore. Proprio per questo, quando perde quasi un quarto delle vendite in uno dei mercati più importanti al mondo, il dato assume un peso diverso”. Per il manager, non si tratta quindi di una semplice flessione mensile, ma degli effetti di un mercato cinese che sta diventando sempre più difficile da affrontare anche per i grandi costruttori globali.

La trasformazione del mercato cinese: da sbocco commerciale a centro di sviluppo

Nel suo commento, De Rosa ricostruisce l’evoluzione del ruolo della Cina nell’automotive mondiale: “Negli ultimi anni la Cina è passata dall’essere soprattutto un enorme mercato di sbocco a diventare uno dei principali centri di sviluppo dell’automotive. I costruttori locali hanno accelerato sull’elettrico, sulle batterie, sul software e sulla capacità di portare rapidamente nuovi modelli sul mercato, spesso con politiche di prezzo molto aggressive”. Un cambiamento che, secondo l’analisi del CEO di SMET, sta modificando un equilibrio che per decenni era sembrato consolidato.

“Non è Toyota che è diventata debole, è il mercato cinese che è cambiato”

De Rosa è netto nell’interpretare il dato: “Non è Toyota che improvvisamente è diventata debole. È il mercato cinese che è diventato molto più competitivo e che sta imponendo regole nuove anche ai gruppi che fino a pochi anni fa sembravano difficilmente attaccabili”. Pur riconoscendo che “Toyota continua ad avere una forza industriale, finanziaria e commerciale enorme” e che la sua strategia multi-tecnologica “continua ad avere una logica precisa”, il manager osserva come anche un gruppo di queste dimensioni debba oggi confrontarsi con una velocità di trasformazione del mercato cinese “che probabilmente nessuno aveva previsto in queste proporzioni”.

Cosa significa per l’Europa: un possibile segnale anticipatore

Il punto più rilevante del commento di De Rosa riguarda le implicazioni per il mercato europeo: “Quello che sta accadendo in Cina potrebbe anticipare parte di ciò che vedremo nei prossimi anni anche sui nostri mercati. I produttori cinesi non stanno più cercando soltanto di conquistare il consumatore domestico. Stanno costruendo dimensioni, tecnologia e capacità produttiva per competere fuori dalla Cina”. Per questo, conclude il CEO di SMET, il dato del -24,3% “vale molto più del semplice dato di vendita di un mese: ci dice che nell’automotive mondiale i rapporti di forza stanno cambiando. E quando a sentirne gli effetti è Toyota, credo che tutto il settore debba prestare molta attenzione”.

Domande frequenti sul calo di Toyota in Cina

Di quanto sono calate le vendite globali di Toyota a luglio 2026?

Secondo i dati citati da Domenico De Rosa, le vendite globali di Toyota a luglio 2026 sono diminuite del -4,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Di quanto è calato il mercato Toyota in Cina?

Il calo registrato da Toyota sul mercato cinese a luglio 2026 è stato del -24,3%, un dato che secondo De Rosa è molto più significativo del calo medio globale del gruppo.

Chi è Domenico De Rosa?

Domenico De Rosa è il CEO di SMET e commenta regolarmente sui social le dinamiche del mercato automotive internazionale, con un focus particolare sulla competizione tra costruttori europei, giapponesi e cinesi.

Perché secondo De Rosa il dato cinese è più importante del calo globale?

Perché, a suo avviso, non riflette una semplice flessione mensile ma un cambiamento strutturale: la Cina è passata da mercato di sbocco a centro di sviluppo tecnologico, con costruttori locali sempre più competitivi su elettrico, batterie, software e prezzo.

Cosa rischia l’Europa secondo l’analisi di De Rosa?

Secondo De Rosa, ciò che sta accadendo in Cina potrebbe anticipare dinamiche simili sui mercati europei, dato che i produttori cinesi stanno costruendo dimensioni, tecnologia e capacità produttiva per competere anche fuori dai confini nazionali.

Toyota sta perdendo competitività secondo De Rosa?

No: De Rosa sottolinea che Toyota “continua ad avere una forza industriale, finanziaria e commerciale enorme” e che la sua strategia di non puntare su una sola tecnologia di propulsione mantiene, a suo avviso, una logica precisa nonostante la maggiore competitività del mercato cinese.

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