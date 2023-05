Donna travolta da un’auto: sfiorata la tragedia al gender reveal [VIDEO]

L’auto che sfonda la vetrata e investe una donna, per fortuna colpendola di striscio. Poteva finire molto peggio per la signora che mentre si apprestava ad uscire da un negozio si è vista piombare addosso una macchina con la scritta sul cofano “È un bambino”.

Le immagini, che sembrano risalire al 2014 ma recentemente pubblicate sui social diventando virali, raccontano di un gender reveal party che poteva finire in tragedia. Il gender reveal party, ovvero la festa per rivelare il sesso del bebè, è una festa nata negli Stati Unti e diventata subito in voga fra vip, star dello spettacolo e sportivi di tutto il mondo. Una celebrazione da non far mancare nel percorso che porta alla nascita del bebè che da tempo è arrivata anche in Italia.

