DR Automobiles Groupe sarà presente alla Fiera Internazionale Fuoristrada 2023

In un contesto automobilistico in costante evoluzione, DR Automobiles Groupe ha deciso di debuttare alla Fiera Internazionale Fuoristrada 2023 (FIF 2023). Questo importante appuntamento, in programma dal 13 al 15 ottobre nel cuore della Versilia, rappresenta l’occasione ideale per il costruttore italiano per svelare due nuovi modelli della sua gamma, destinati al mondo dell’off-road.

La casa automobilistica molisana presenterà l’ICKX K2, che si distingue come rappresentante dell’off-road nella sua essenza più pura, incarnando il desiderio di avventura e libertà. Il design del K2 è immediatamente riconoscibile grazie alle sue linee squadrate, i cerchi in lega da 20” e la capote completamente rimovibile.

Il cuore di quest’auto è un motore common-rail Euro 6D da 2 litri con potenza di 162 CV, associato a un cambio automatico DCT a 8 rapporti. E per chi cerca versatilità, il K2 offre anche una versione Thermohybrid benzina/GPL con motore turbo da 2 litri.

Le capacità di questo fuoristrada sono molto interessanti. Il pubblico della FIF 2023 – evento curato dalla Federazione Italiana Fuoristrada – avrà l’opportunità di verificare le prestazioni del K2. Dotato di un sistema Four-Wheel Drive avanzato, riduttore centrale e doppio differenziale, l’ICKX K2 è pronto a superare qualsiasi sfida.

E con sospensioni anteriori a doppio triangolo e posteriori a ponte rigido, può affrontare pendenze fino al 60% e vari angoli di attacco e uscita. Tuttavia, all’interno, il comfort regna sovrano con interni in pelle, sistema di infotainment con display touch da 12.3 pollici, climatizzatore bizona e molte altre caratteristiche di lusso.

Ci sarà anche l’EVO Cross 4

Oltre al K2, il marchio italiano introdurrà l’EVO Cross 4, un pick-up che rispecchia la mission di EVO. La sua visione si concentra su una mobilità evoluta, pratica e concreta.

Il Cross 4, con le sue dimensioni generose e un cassone ampio, è alimentato da un motore common-rail 2.0 da 136 CV, associato a un cambio manuale a 6 marce. Con un sistema 4×4 e delle sospensioni anteriori a doppio triangolo, il modello è stato progettato per superare pendenze del 30%.

E anche questo veicolo, nonostante le sue capacità fuoristrada, offre un abitacolo ricco di comfort, inclusi sedili in ecopelle, sistema di infotainment con schermo touch da 9 pollici e altri accessori di serie.

