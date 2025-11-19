DR 3 2025 restyling: design aggiornato e nuovo allestimento Collection, prezzi da 17.900 € [FOTO]

La DR 3 si aggiorna con l’arrivo del restyling che porta una serie di novità sia in termini di design che di contenuti. Già disponibile per gli ordini, con prezzi che partono da 17.900 €, la nuova DR 3 si rinnova nel look grazie a un frontale reso più affinato e moderno dalla presenza di nuovi gruppi ottici a LED e dalla generazione calandra anteriore. Ulteriore novità è’ l’introduzione in gamma del nuovo allestimento più elegante Collection.

La DR 3 2025, conferma la sua impostazione da SUV compatto che misura 4,2 metri in lunghezza, offre ampio spazio a bordo per cinque persone con un passo di 2,56 metri, al quale si aggiunge il bagagliaio che garantisce una capacità minima di 420 litri. Sul fronte delle motorizzazioni, la nuova DR 3 continua a essere proposta con motore turbo benzina quattro cilindri 1.5 litri da 116 CV o con propulsore bifuel a Gpl, entrambi disponibili con cambio manuale o CVT.

Equipaggiamento di serie completo

In linea con la consueta strategia del Gruppo DR, anche la nuova DR 3 propone una dotazione di serie completa che prevede: specchietti con indicatori di direzione integrati e ripiegabili elettricamente, mancorrenti sul tetto, telecamera a 360°, tetto con apertura/chiusura elettrica, climatizzatore automatico, display dell’infotainment da 10,25 pollici con connettività smartphone iOS e Android, modulo di ricarica wireless per smartphone, luci ambientali, rivestimenti in pelle per il volante e in similpelle per i sedili regolabili manualmente. Disponibile nei colori carrozzeria nero, rosso, bianco, argento e grigio, anche con tetto nero a contrasto.

Versione Collection

Ad ampliare la gamma del SUV arriva la nuova DR 3 Collection, allestimento che, con un sovrapprezzo di 1.000 € rispetto alla versione base, aggiunge i cerchi in lega Shark, i vetri posteriori oscurati, i mancorrenti sul tetto di colore nero e la telecamera di parcheggio. Un ulteriore possibilità di personalizzazione del look esterno della nuova DR 3 lo offre il wrap opaco della carrozzeria, disponibile al prezzo di 1.000 €, e nei colori Liquid Chrome, Deep Blue, Titanium Shade, Ruby Red, Polar Satin o Neon Pulse.

Prezzi

Il listino della nuova DR 3 parte da una base di 17.900 € della versione benzina 1.5 con cambio manuale e arriva fino ai 22.400 € della versione bifuel GPL con trasmissione CVT.

Rate this post