DR Automobiles Groupe, il 2025 è da record: 34.286 immatricolazioni e 1,3 miliardi di fatturato

La crescita di DR Automobiles Groupe prosegue con un 2025 che si è chiuso con 34.286 immatricolazioni complessive, un risultato che rappresenta un record per il costruttore con sede a Macchia d’Isernia, in Molise, che attualmente propone sul mercato un ricco portafoglio prodotti con un’ampia varietà di motorizzazioni, tra cui benzina, benzina/GPL, diesel, ibrido, ibrido plug-in ed elettrico.

Il ruolo primario della tecnologia bi-fuel benzina/GPL

Tuttavia per i risultati del Gruppo DR rimane predominante il ruolo dell’alimentazione bi-fuel, espressa attraverso il sistema Thermohybrid, come testimonia l’apprezzamento del mercato: i modelli bi-fuel benzina/GPL rappresentano l’80% dell’immatricolato complessivo dell’azienda molisana. Un dato consolidato degli ottimi risultati di DR 5.0 e DR 6.0, che non a caso si piazzano nella top 10 della auto alimentate a GPL più vendute in Italia nell’ultimo anno.

Fatturato di 1,3 miliardi

Con un fatturato cumulato di tutte le aziende del Gruppo DR che registra la cifra record di 1,3 miliardi di euro, il costruttore molisano consolida ulteriormente la propria posizione dopo 20 anni, in costante crescita, di presenza sul mercato. Un percorso che nel 2025 DR Automobiles ha continuato a portare avanti concentrandosi su strategie di sviluppo, processi di omologazione Euro 7, profondo rinnovamento del post-vendita con nuovo management e nuovo sistema operativo per la gestione di ricambi, con un nuovo impianto automatizzato che si è aggiunto a quello preesistente, inaugurato due anni fa.

La strategia di internazionalizzazione di DR

Attualmente sono 6 i brand gestiti dal Gruppo DR, ovvero EVO, DR, Sportequipe, Tiger, ICH-X e Birba, per un totale di 23 carline ed una rete commerciale che nel territorio italiano conta complessivamente 412 dealer e 421 centri di assistenza. Oltre al consolidamento sul mercato nazionale, il gruppo molisano è impegnato nel potenziamento del mercato estero, con una divisione aziendale specifica che, dopo aver gestito l’approdo di DR Automobiles in Spagna, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, prepara l’approdo dei marchi del gruppo anche nei mercati di Francia, Germania e Belgio.

