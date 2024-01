DS Automobiles: Jean-Eric Vergne raggiunge quota 1.000 punti conquistati in Formula E

DS Automobiles festeggia un traguardo importante in Formula E quanto meno dal punto di vista simbolico. Infatti il suo pilota Jean-Eric Vergne in occasione dell’ultimo E-Prix disputato in Messico ha raggiunto e superato la fatidica soglia dei 1.000 punti conquistati nel corso della sua carriera in Formula E. Si tratta del primo pilota che raggiunge un simile traguardo.

DS Automobiles festeggia i 1.000 punti ottenuti da Jean-Eric Vergne in Formula E nella sua carriera

Jean-Eric Vergne ha giocato un ruolo di primo piano nel campionato di Formula E, partecipando finora a 115 gare e ottenendo 33 podi, 11 vittorie, 15 pole position e 2 titoli piloti. La maggior parte di questi successi sono stati raggiunti durante i sette anni di collaborazione con DS Automobiles, che coprono dalla Stagione 2 fino alla Stagione 10.

Il campione del mondo di Formula E nel 2018 e nel 2019, Jean-Eric Vergne, ha commentato il suo successo dichiarando: “Questo traguardo rappresenta un risultato significativo, evidenziando la validità del lavoro svolto sin dal 2014. Sono naturalmente fiero dei risultati ottenuti in questi dieci anni di Formula E, soprattutto grazie al legame costruito con un team di ingegneri basato sulla fiducia. La competizione è ora più intensa che mai, quindi sarà necessario impegnarsi al massimo per conquistare ulteriori titoli!“.

Ricordiamo che il campionato del mondo di Formula E dopo il weekend in Messico si prepara già per la prossima competizione che si terrà a Diriyah in Arabia Saudita, il 26 e il 27 gennaio. Siamo sicuri che DS Automobiles e Jean-Eric Vergne saranno protagonisti anche in questa occasione.

