Ecco cosa ne pensa Elon Musk della scena con le Tesla impazzite nel film apocalittico di Netflix

Su Netflix sta facendo molto discutere un film apocalittico che è uscito nelle scorse settimane e che vede la presenza di numerosi attori famosi come ad esempio Julia Roberts e Ethan Hawke. Il film, intitolato Leave the World Behind, un triller apocalittico immagina un futuro distopico ed è tratto da un romanzo in cui l’apocalisse viene immaginata in una maniera a cui mai nessuno prima aveva pensato. Tra le scene che hanno destato più commenti quella che mostra centinaia di Tesla a guida autonoma che non rispondono più ai comandi e provocano il caos tra i sopravvissuti.

Elon Musk commenta su X la scena delle Tesla a guida autonoma nel film Leave the World Behind

Anche il numero uno di Tesla Elon Musk ha voluto commentare su X questa scena visto il polverone sollevato dal film che sta facendo discutere ed è attualmente uno dei più visti su Netflix anche se le recensioni spesso non sono positive. Nel film, viene mostrata una gran moltitudine di Tesla Model Y e Model 3 bianche che provocano il caos dopo essere state hackerate e avviate in modalità di guida completamente autonoma. Si tratta di un tema già affrontato in altri film come ad esempio Terminator. Anche qui l’Intelligenza Artificiale si ribella, decide che gli esseri umani sono una minaccia e inizia a eliminarli.

Come dicevamo, Musk ha commentato la scena del film, approfittandone per esaltare ulteriormente le sue auto. Infatti il CEO di Tesla ha ricordato che le sue auto possono ricaricarsi anche con i pannelli solari e quindi anche in una situazione da fine del mondo come quella prospettata dal film continuerebbero a funzionare a differenza di quelle a benzina.

Inoltre, Musk ha detto che la scena con le Tesla impazzite è tecnicamente impossibile in quanto il sistema di guida autonoma delle sue auto viene disattivato quando non c’è nessuno alla guida dell’auto e quindi quanto si vede nel film non corrisponde assolutamente a quello che potrebbe accadere nella realtà in una situazione simile.

