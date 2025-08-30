Elettrico da record: la sfida mondiale di Mercedes-AMG e Michelin

Mercedes-AMG e Michelin hanno unito le forze per una sfida senza precedenti al Nardò Technical Center, in Puglia: completare l’equivalente di un giro del mondo, 40.075 chilometri, in meno di otto giorni a 300 km/h con il CONCEPT AMG GT XX. Il progetto anticipa le potenzialità della nuova piattaforma AMG.EA, che sarà al centro delle future sportive elettriche ad alte prestazioni, e introduce gli innovativi pneumatici MICHELIN Pilot Sport 5 energy.

Un record di resistenza che alza i limiti grazie a una partnership tecnologica unica tra Michelin e Mercedes-AMG

Sviluppati in cinque anni di ricerca, questi pneumatici sfruttano tecnologie avanzate di simulazione dinamica e un’inedita architettura bi-mescola: la Energy Passive Compound sui lati riduce i consumi, mentre la Adaptive Grip al centro garantisce massima aderenza su asciutto e bagnato, con prestazioni costanti ed efficienza energetica. Il design dei MICHELIN Pilot Sport 5 energy garantisce efficienza energetica, riducendo le ricariche e mantenendo prestazioni costanti. Sviluppati per il CONCEPT AMG GT XX, includono chip RFID per monitoraggio e ottimizzazione in tempo reale, con misure dedicate: 265/40 ZR20 anteriori e 295/40 ZR20 posteriori.

Il record stabilito al Nardò Technical Center rappresenta un nuovo capitolo della lunga collaborazione tra Michelin e Mercedes-AMG, attiva da oltre trent’anni. Una partnership fondata sulla passione per le prestazioni e l’innovazione sostenibile, capace di generare soluzioni tecnologiche avanzate per un costruttore tra i più esigenti. Questa sfida ha accelerato lo sviluppo di tecnologie che presto saranno disponibili agli automobilisti di tutto il mondo.

“Congratulazioni a Mercedes-AMG per questo iconico record di endurance, al quale Michelin è orgogliosa di aver contribuito attivamente”, ha affermato Serge Lafon, Presidente della Business Line Primo Equipaggiamento di Michelin. “Questo viaggio intorno al mondo in meno di otto giorni con il CONCEPT AMG GT XX è una dimostrazione lampante di ciò che l’innovazione può fare”.

