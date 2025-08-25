Mercedes-AMG GT XX infrange il record di distanza per un’auto elettrica

Il nuovo record, verificato in modo indipendente, è stato stabilito sulla pista di prova di Nardò in Italia

di Andrea Senatore25 Agosto, 2025

Mercedes-AMG GT XX

Mercedes-AMG GT XX infrange il record di distanza per un’auto elettrica

La nuova concept car elettrica ad alte prestazioni Mercedes-AMG GT XX ha stabilito un record mondiale percorrendo 5.480 in 24 ore sul circuito di Nardò (12,5 km) in Italia. Con una velocità media di 189 km/h e una sola ricarica rapida fino a 900 kW, il prototipo ha superato il precedente primato di 3.960 km dell’XPeng P7. Anche tentativi come Xiaomi YU7 Max (3.944 km) e Mercedes-Benz CLA (3.717 km) sono stati battuti. Durante otto giorni di test, la GT XX ha conquistato ulteriori record di resistenza e percorrenza, tra cui l’impresa più sorprendente: 40.083 km, equivalente alla circonferenza terrestre, completate in 7 giorni, 13 ore e 24 minuti, ribattezzata “Il giro del mondo in 80 giorni”.

Stabilito un nuovo record di distanza per un’auto elettrica da Mercedes-AMG GT XX

Il programma di record Mercedes-AMG ha coinvolto due prototipi GT XX e un team di 17 piloti professionisti, incluso il pilota di Formula 1 George Russell. Le prove sono state organizzate in tre turni giornalieri, con cinque piloti per turno, ognuno della durata di otto ore. A supporto, oltre 100 persone tra ingegneri, tecnici e logistica, coordinati da un centro di controllo missione ad Affalterbach, responsabile della strategia di ricarica.

Mercedes-AMG GT XX infrange il record di distanza per un'auto elettrica

Il successo è stato reso possibile da una tecnologia avanzata: tre motori elettrici con architettura a 800 volt e potenza complessiva di 1.341 CV, supportati da una batteria a celle cilindriche da 114 kWh con raffreddamento a immersione in olio. Questa soluzione ha consentito ricariche ultra-rapide fino a 900 kW, aggiungendo circa 400 km in 5 minuti. La GT XX anticipa la futura gamma AMG basata sulla piattaforma AMG.EA, attesa dal 2026.

