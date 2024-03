Elon Musk fa uso di ketamina: choc generale per una scelta controversa

In un recente dialogo con l’ex anchor della CNN, Don Lemon, Elon Musk ha sollevato choc generale rivelando il suo uso regolare di ketamina, prescritta dal suo medico “nel miglior interesse degli investitori” di Tesla e altre sue imprese. Musk sottolinea l’importanza dell'”esecuzione” per Wall Street, implicando che qualsiasi cosa lo aiuti a mantenere alte prestazioni va bene per gli investitori.

La rivelazione arriva in un momento delicato, considerando che mesi fa, il Wall Street Journal aveva espresso preoccupazioni riguardo l’uso di droghe ricreative da parte di Musk, mettendo in luce l’inquietudine tra i dirigenti di Tesla e SpaceX. Musk, però, ha sempre sostenuto di aver superato tutti i test antidroga.

Il colpo di coda di Musk

La questione assume contorni ancora più complessi con la cancellazione improvvisa di ‘The Don Lemon Show‘ su X, poco dopo la registrazione di un’intervista con Lemon per il debutto dello show. Secondo un comunicato, la decisione è stata presa dopo “una lunga riflessione”, senza ulteriori dettagli, sebbene Lemon sia stato invitato a continuare a pubblicare contenuti su X “senza censura”. Lemon ha risposto accusando Musk di essere “arrabbiato” e ha promesso di trasmettere l’intervista su YouTube.

La ketamina è pericolosa

Al di là delle polemiche, emerge la questione dell’uso della ketamina. Originariamente sviluppata come anestetico per interventi chirurgici brevi, la ketamina ha un lato oscuro se usata per scopi ricreativi, diventando una potente droga psichedelica con effetti pericolosi. Tra questi, la dissociazione mente-corpo, vertigini, perdita di coordinazione, ipotermia, rigidità muscolare, e in casi estremi, arresto respiratorio, coma o morte. L’uso prolungato può portare a dipendenza, con conseguenze devastanti come gravi danni alla vescica.

Il dibattito sulla questione Musk e non solo

Il caso di Musk solleva dunque questioni etiche e di salute pubblica, mettendo in luce il delicato equilibrio tra le esigenze di performance ad alto livello e il benessere personale, specie quando si tratta di figure di spicco responsabili di imprese influenti come Tesla e SpaceX. La discussione sull’uso della ketamina da parte di Musk apre un dibattito più ampio sul ruolo delle sostanze prescritte nel mondo dell’alta dirigenza e delle loro potenziali ripercussioni non solo personali ma anche sul benessere delle aziende e dei loro azionisti.

