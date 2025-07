“Estate Italiana FIAT”: offerta imperdibile per acquistare 600 Hybrid e Panda Hybrid

Durante l’estate, stagione simbolo di libertà e leggerezza, FIAT lancia la campagna “Estate Italiana FIAT”, pensata per chi desidera mettersi al volante di una nuova vettura senza pensieri immediati. L’iniziativa consente infatti di acquistare subito due modelli iconici – Pandina Hybrid e 600 Hybrid – e iniziare a pagare solo da ottobre, grazie a un finanziamento agevolato di Stellantis Financial Services Italia. I prezzi partono rispettivamente da 10.650€ per Pandina Hybrid e 20.350€ per 600 Hybrid, entrambe in pronta consegna.

FIAT invita tutti a correre in concessionaria per approfittare dell’offerta imperdibile

Inoltre, per i clienti FIAT che intendono sostituire il proprio veicolo, è previsto un vantaggio fino a 1.000 euro anche per permute di qualsiasi marca e anzianità. Tutte le informazioni sono disponibili presso la rete ufficiale dei concessionari della casa torinese. A supporto della campagna, è stato lanciato uno spot televisivo che celebra la gioia di partire per le vacanze, con la serenità di iniziare a pagare solo in autunno.

FIAT Pandina Hybrid è la Panda più tecnologica di sempre, con motore 1.0 Hybrid da 70 CV e avanzati sistemi ADAS di serie come frenata autonoma, avviso superamento corsia e rilevatore di stanchezza. Tra gli equipaggiamenti spiccano sensori posteriori, cruise control e abbaglianti automatici. Interni aggiornati con cruscotto digitale da 7’’ e radio touchscreen con Apple CarPlay e Android Auto. Design arricchito da sedili sostenibili e dettagli giocosi come il muso panda sul centro ruota. Disponibile in colori vivaci.

Fiat 600 Hybrid combina un motore 1.2 turbo da 110 CV con un cambio automatico a doppia frizione per una guida fluida e sostenibile. Offre mobilità elettrica anche su strada e autostrada in condizioni di guida stabili, riducendo emissioni e rumore. Con consumi di 4,8 l/100 km, un design moderno e interni spaziosi, accoglie comodamente 5 persone. Include cromoterapia ambientale e sedile massaggiante, garantendo comfort e benessere durante il viaggio.

