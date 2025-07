Suzuki Challenge: Bordonaro difende la leadership all’Italian Baja 2025

Nello scorso week-end si è corso l’Italian Baja con i protagonisti del Suzuki Challenge che si sono confrontanti con la gara più lunga, impegnata e temuta dell’intero Campionato Italiano Cross Country Rally & SSV.

Con il caldo e i greti dei fiumi friulani intorno a Pordenone a mettere a dure prova vetture ed equipaggi, Alfio Bordonaro, navigato da Stefano Lovisa, arrivato da leader tricolore al Baja è riuscito, dopo una gara particolarmente faticosa e nonostante alcuni problemi a cambio e cinghia, a conquistare punti preziosi, soprattutto grazie ad un ottimo ultimo settore cronometrato, che gli hanno permesso di difendere la leadership nel Suzuki Challenge.

Abeniacar e Morra sul podio

Secondo posto per il livornese Michele Abeniacar, affiancato da Francesco Facile alla navigazione, che ottiene punti importanti nella categoria T2, riservata alle vetture derivate dalla produzione di serie, a bordo della Suzuki Grand Vitara. Un risultato conquistato nonostante la rottura di un supporto del cambio. A completare il podio Gianluca Morra e Stefano Tironi su Grand Vitara, penalizzati da alcuni minuti di penalità.

Costretto invece al ritiro per un problema al motore l’esperto Lorenzo Codecà che, con Gilberto Menetti alla navigazione, ha comunque portato a casa punti preziosi per la classifica, così come Emilio Ferroni e Daniele Fiorini che, dopo una gara attenta, hanno chiuso al quinto posto di T1. Nella categoria TH, riservata alla vetture con più stagioni all’attivo, da segnalare la bella rimonta del romano Giuseppe Ananasso, affiancato da Fabrizio Del Rosario.

Le classifiche piloti e navigatori

In vista del prossimo appuntamento del Suzuki Challenge, il Baja dello Stella nel week-end del 21 settembre, la classifica piloti recita: Bordonaro (70 punti), Abeniacar (59), Morra (37), Ferroni (29), Ananasso (25), Sabellico (18), Codecà (12). Tra i navigatori le prime tre posizioni sono occupate da Lovisa (70), Tironi (37) e Fiorini (29).

