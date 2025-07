Previsioni traffico estate 2025: due giornate con bollino nero

Le ferie estive si stanno avvicinando e, con esse, anche il classico esodo estivo che, ogni anno, accompagna gli italiani verso i luoghi di villeggiatura. Con agosto sempre come tradizionale mese clou per le vacanze nel nostro Paese, anche se sono sempre più i connazionali che decidono di anticipare o ritardare le proprie ferie, per risparmiare e trovare meno caos.

Le previsioni per luglio

Di conseguenza, già nel mese di luglio c’è un aumento del flusso di traffico, anche perché si uniscono ai vacanzieri anche gli italiani in viaggio per il weekend fuoriporta. Il calendario di Autostrade per l’Italia prevede bollino rosso, verso le località turistiche, per venerdì pomeriggio il 18 ed il 25 luglio, così come nelle mattinate di sabato 19 e 26. Anche il pomeriggio del 26 è previsto traffico molto intenso, così come domenica 27 in direzione nord.

Le previsioni per agosto

Il clou del traffico, tuttavia, sarà nelle prime due settimane di agosto. È, infatti, previsto bollino nero nella mattinata di sabato 2 e per l’intera giornata di sabato 9, quando sono previste le principali partenze verso le località balneari. Traffico intenso, comunque, per i primi due weekend del mese, già a partire dalla mattinata di venerdì e fino al pomeriggio della domenica. Alcune partenze, seppur con bollino giallo, sono previste anche giovedì 14, per il weekend lungo di Ferragosto.

Superata la metà del mese, il grande traffico si sposterà in direzione nord e verso le grandi città, per i rientri. Non sono previsti bollini neri, però, ma bollino rosso nelle giornate di sabato 16, domenica 17, lunedì 18, sabato 23, domenica 24, sabato 30 e domenica 31. Negli ultimi fine settimana, non mancheranno disagi sin dal giovedì pomeriggio, arrivando fino a lunedì.

Le previsioni per settembre

C’è anche chi ritarderà il rientro e starà in vacanza nel mese di settembre, dove le giornate più trafficate sono previste nella mattina di lunedì 1 e nel pomeriggio di domenica 7.

Blocco dei mezzi pesanti

Per favorire un traffico più regolare, durante l’estate aumenta il blocco dei mezzi pesanti in autostrada. Stop sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22 per il mese di luglio, a cui si aggiunge anche il blocco di venerdì 25 dalle 16 alle 22. I primi due weekend di agosto ci sarà lo stop venerdì dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Blocco dalle 7 alle 22 anche a Ferragosto, poi gli ultimi weekend di agosto sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. A partire da settembre tornerà l’unico blocco domenicale dalle 7 alle 22.

Rate this post