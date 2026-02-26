Eurocar: PWP e i suoi Centri Porsche entrano nel gruppo

La nuova acquisizione rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita del Gruppo Eurocar

di Andrea Senatore26 Febbraio, 2026

Eurocar

Un passo strategico, ma anche una scelta di visione. Con l’integrazione di PWP Srl, Eurocar consolida la propria presenza nel mercato automotive italiano e rafforza in modo significativo il presidio del marchio Porsche in Toscana e Abruzzo. L’operazione coinvolge il Centro Porsche Firenze, il Centro Porsche Pescara e il Centro Porsche Approved & Service Arezzo, realtà che negli anni hanno costruito un rapporto solido con clienti e territorio.

Eurocar, controllata al 100% da Porsche Holding GmbH, il più grande gruppo europeo nella distribuzione automobilistica, facente capo a Volkswagen AG, è oggi la principale realtà italiana per la vendita e l’assistenza dei marchi Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, CUPRA, Porsche e Lamborghini. I numeri raccontano una struttura robusta: oltre 1.900 collaboratori, 50 sedi distribuite in nove regioni e circa 60.000 vetture consegnate nel 2025. A questo si aggiungono più di 630.000 ore produttive nelle officine, segnale di una rete post-vendita efficiente e capillare.

L’ingresso di PWP non è soltanto un’operazione societaria, ma un’integrazione di competenze e cultura aziendale. La società impiega oltre 60 professionisti e nel 2025 ha consegnato 650 auto nuove e 250 usate, totalizzando più di 30.000 ore produttive nei servizi post-vendita. Performance che testimoniano una gestione attenta alla qualità e alla customer experience.

Il Centro Porsche Firenze, concessionaria ufficiale dal 1989, rappresenta un punto di riferimento per l’area, affiancato dalle sedi di Arezzo e Pescara. Centrale resta il business dell’usato certificato Porsche Approved, con vetture sottoposte ai rigorosi 111 controlli ufficiali, così come il comparto Porsche Classic, sostenuto da una tradizione che vede ancora in circolazione gran parte delle Porsche prodotte dal 1948.

“Siamo orgogliosi di accogliere PWP nel Gruppo”, ha dichiarato l’amministratore delegato Matthias Moser, evidenziando il valore strategico dell’operazione. Entusiasmo condiviso da Gabriel Gobbato, che parla di una nuova fase di crescita, da affrontare con responsabilità e ambizione, nel segno dell’eccellenza e della continuità.

