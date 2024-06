Federcarrozzieri: in 10 anni le riparazioni per danni causati da eventi meteo estremi sono aumentate del 50%

Federcarrozzieri ha rilevato un significativo aumento delle richieste di riparazioni su auto danneggiate a causa di eventi meteorologici estremi, fenomeno attribuito agli effetti dei cambiamenti climatici. Negli ultimi anni, si è notata una marcata evoluzione nelle tipologie di interventi richiesti dagli automobilisti, con un incremento esponenziale delle necessità legate ai danni provocati da tali eventi.

Federcarrozzieri: Auto rovinate da grandine ma anche da alluvioni e tifoni

Il 2023 in particolare ha segnato un record per il numero di auto danneggiate da grandinate che sono state portate nelle carrozzerie, secondo Federcarrozzieri. Questo fenomeno è in aumento da un decennio e continua a crescere anche nel 2024. L’anno scorso, l’Italia ha registrato 1.468 grandinate intense, con 596 casi di grandine di dimensioni considerevoli e 67 eventi di grandine di taglia “gigante”. Le auto in strada hanno subito danni inevitabili, come ammaccature, bolle da grandine, vetri rotti e persino buchi nella carrozzeria.

Dai dati forniti da Federcarrozzieri emerge che, nell’ultimo decennio, le autocarrozzerie italiane hanno visto aumentare del 50% le richieste di riparazione per danni causati da condizioni meteorologiche estreme. Il Veneto si posiziona al primo posto per numero di interventi di questo tipo, seguito da Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna, che insieme costituiscono quasi il 70% delle richieste totali di riparazioni dovute a eventi climatici avversi in Italia.

“Un’ulteriore conseguenza dei cambiamenti climatici che incide sul settore automobilistico è l’aumento della polvere sahariana che, in occasione di piogge, si deposita sulle auto,” afferma il presidente Davide Galli. “Se questa polvere non viene eliminata nel modo giusto, può causare graffi sulla vernice, sui vetri, sui tergicristalli e sulle maniglie. Questi danni richiedono trattamenti di lucidatura specializzati che, a seconda del modello e del colore dell’auto, hanno un costo medio che varia dai 300 ai 500 euro. Tali interventi, spesso non inclusi nelle polizze assicurative, finiscono per essere un costo aggiuntivo a carico dei proprietari delle vetture.”

Rate this post