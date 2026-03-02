Ferrari Luce, un carico di innovazione: oltre 60 brevetti per la prima elettrica del Cavallino [VIDEO]

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

L’approccio di Ferrari al mondo dell’elettrico, che si concretizza nella realizzazione di Luce, il primo modello a batteria del Cavallino Rampante che scopriremo nel mese di maggio, ha consentito agli ingegneri della Casa di Maranello di esplorare terreni inediti, aprendo la strada a un gran numero di innovazioni. Già dall’anticipazione degli interni della Ferrari Luce che sono stati svelati qualche settimana fa a San Francisco abbiamo avuto modo di poter apprezzare il carico di novità che caratterizzerà la prima elettrica del Cavallino, con tutta una serie di componenti che esaltano tanto la funzionalità quanto il design.

La possibilità di sperimentare per qualcosa di completamente nuovo

A spiegare come la Ferrari Luce abbia dato modo al team di ingegneri di Maranello di sperimentare e innovare è Gianmaria Fulgenzi, Ferrari Chief Product Development Officer, che nel video sopra racconta come partendo dal suo powertrain elettrico la Ferrari Luce abbia iniziato gradualmente a prendere forma su una progettazione che ha aperto un nuovo mondo in termini di sperimentazione e dinamica, portando gli ingegneri del Cavallino a sviluppare un veicolo molto più vicino ad un aereo che ad una macchina.

Più di 60 brevetti legati alla Ferrari Luce

Fulgenzi sottolinea con la squadra di ingegneri di veicolisti Ferrari abbia investito tanto tempo nel progettare qualcosa di nuovo e di mai visto prima, che ha coinvolto un core-team di sviluppo di circa 100-120 ingegneri, portando ad un gran numero di innovazioni, come testimoniano gli oltre 60 brevetti depositati relativi a idee nate durante lo sviluppo della Ferrari Luce. Le innovazioni hanno riguardato numerose aree, dai motori elettrici all’inverter, dalla dinamica all’integrazione della batteria con il telaio. Tutta questa serie di novità che sono state sviluppate durante la fase di progettazione sono poi state standardizzate per essere implementate in fase produttiva, dove i tecnici del Cavallino s’apprestano a dare concretezza ad un eccellenza, tutta nuova, “made in Maranello”: la Ferrari Luce.

