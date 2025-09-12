FIAT 500e da 9.950 euro con gli incentivi statali

La FIAT 500e diventa ancora più accessibile grazie all’arrivo degli incentivi statali destinati all’acquisto dei veicoli elettrici nuovi e alla promozione FIAT dedicata, in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia, che permettono di acquistare la compatta elettrica al prezzo di 9.950 euro.

Gamma razionalizzata

La FIAT 500e, modello prodotto nello storico stabilimento Mirafiori di Torino, che combina il design dell’iconica 500, simbolo del Made In Italy nel mondo, con la mobilità a zero emissioni, è oggetto di una razionalizzazione della gamma e una riduzione significativa del listino prezzi che per la versione Pop scende fino a 23.900 euro. Inoltre tutti gli allestimenti possono disporre di batteria da 190 o 320 km d’autonomia, mentre si conferma la possibilità di scegliere fra tre diverse tipologie di carrozzeria (berlina, 3+1 e cabrio) per La Prima II e (RED). Inoltre la differenza di prezzo tra le due taglie di batteria si riduce da 4.500 a 3.000 euro.

Tre allestimenti e due pacchetti

Gli aggiornamenti della gamma della FIAT 500e con tre allestimenti, che seguono la strategia di semplificazione introdotta con la nuova Grande Panda, puntano a facilitare la scelta della versione che meglio si adatta alle esigenza di mobilità del cliente. La FIAT 500e si compone dell’allestimento d’ingresso Pop, della versione Icon e della top di gamma La Prima II, con la possibilità di arricchire la vettura con lo Style Pack, che incrementa lo stile (fari full LED, cerchi diamantati da 17 pollici e vetri posteriori oscurati), e con il Comfort Pack che alza il livello di comodità a bordo (sedili riscaldati e sensori di parcheggio con visione a 360 gradi). A bordo della Fiat 500e è presente anche una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida di Livello 2 che comprendono la frenata automatica d’emergenza, l’assistenza al mantenimento di corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco e la telecamera posteriore.

Promo anche su Grande Panda elettrica e 600e

FIAT propone ulteriori promozioni relative ad altri due modelli full electric della propria gamma. La prima riguarda la nuova Grande Panda che è disponibile a partire da 11.950 euro; la seconda è invece la 600e, B-SUV 5 posti con batteria da 54 kWh per un’autonomia dichiarata superiore a 400 km (ciclo combinato WLTP), che viene offerta al prezzo promozionale di 20.750 euro.

