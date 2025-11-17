Ford Focus: dopo 27 anni termina la produzione

di Andrea Senatore17 Novembre, 2025

Dopo 27 anni la produzione della Ford Focus è ufficialmente terminata. A rivelarlo è Autocar, citando alcuni dipendenti della casa automobilistica che, attraverso i social, hanno confermato che l’ultima Focus è uscita dalla linea di montaggio sabato 15 novembre. Una notizia attesa, visto che la Casa americana aveva più volte manifestato l’intenzione di ritirare il modello senza prevederne un’erede diretta. La chiusura della linea di produzione nello stabilimento di Saarlouis in Germania, tuttavia, non significa che la Focus sparirà immediatamente dal mercato: nei prossimi mesi sarà ancora possibile acquistarne una attingendo alle scorte già presenti nell’inventario. Quando queste si esauriranno, per la Focus sarà davvero il momento della pensione.

Il 15 novembre 2025 è stata prodotta l’ultima unità di Ford Focus

La fine della Ford Focus rappresenta un passaggio significativo per Ford in Europa. Dopo l’addio alla Fiesta, la casa americana perde un altro modello storico, che fin dal debutto come erede della Ford Escort aveva raccolto un ottimo riscontro commerciale. Negli ultimi anni, però, il mercato è cambiato profondamente: l’esplosione dei SUV e dei crossover ha ridotto lo spazio per le compatte tradizionali, mentre il precedente piano di elettrificazione – oggi in fase di revisione – aveva portato Ford a decidere il ritiro del modello.

Il futuro dello stabilimento di Saarlouis rimane incerto. In passato si era parlato dell’arrivo di un nuovo modello per colmare il vuoto lasciato dalla Focus, e le indiscrezioni indicano il possibile debutto, nel 2027, di un SUV di medie dimensioni prodotto a Valencia. Una novità che potrebbe affiancare la Kuga e contribuire al rilancio di Ford in Europa. Non resta che attendere le prossime mosse della casa americana.

