Peugeot 3008 Dual Motor: viaggio tra le attrazioni di Gruyère [FOTO]

Sin dal suo debutto nel 2009, la Peugeot 3008 ha saputo combinare lo spazio di una monovolume con la versatilità di un SUV. Una formula vincente che oggi è interpretata dalla terza generazione del modello della Casa del Leone, che ha introdotto il design Fastback, contribuendo a rendere la silhouette della 3008 più dinamica, elegante ed efficiente, mentre l’abitacolo si è evoluto intorno alla presenza del nuovo Peugeot i-Cockpit Panoramic, emblema della sintesi tra tecnologia e stile funzionale del marchio francese.

Alla scoperta di La Gruyère tra formaggio e Alien

Un evoluzione sostanziale che trova il suo apice nella nuova Peugeot 3008 Dual Motor, versione a doppio motore elettrico, uno su ciascun asse, che garantisce la trazione integrale, alzando il livello di prestazioni, sicurezza ed autonomia. Caratteristiche che la Peugeot 3008 Dual Motor ha messo in mostra portandoci tra le colline di La Gruyère, nel Cantone di Friburgo, in Svizzera, dove paesaggi mozzafiato fanno da cornice alla cittadina famosa per il suo celebre formaggio a pasta dura, prodotto nella campagna che circonda l’omonimo borgo medievale dove sorge un castello aperto al pubblico e perfettamente conservato.

Durante il viaggio, la Peugeot 3008 Dual Motor ha incrociato un’altra attrazione esclusiva, il Museo H.R. Giger, che offre un’esperienza unica tra scenografie cinematografiche e opere iconiche dell’artista, vincitore dell’Oscar per gli effetti speciali del mostro del film cult “Alien”. Dopo l’arte, il SUV francese si è immerso nella gastronomia dei ristoranti locali che permettono di assaporare il formaggio Gruyère DOP in ogni variante, dalla fonduta ai dessert.

Spazio e comfort a bordo di 3008

Anche in quest’occasione, il SUV Fastback di Peugeot ha esaltato il comfort di guida che è in grado di garantire, esaltato da una versatilità che ben racconta la capacità del bagagliaio, compresa tra 544 e 1.619 litri con gli schienali abbattuti. Una comodità di viaggio a bordo di Peugeot 3008 Dual Motor alla quale contribuiscono i sedili anteriori con certificazione ergonomica AGR e imbottiture laterali adattive, e l’avanzato impianto audio Focal con 10 altoparlanti che assicura un’esperienza sonora di alto livello.

