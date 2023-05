Ford, l’ad Farley critico sulla guerra dei prezzi scatenata da Tesla: “Trend preoccupante”

Il dibattito sulla guerra dei prezzi delle auto elettriche scatenata da Tesla continua a tenere banco nel settore automobilistico. L’ultimo top manager a intervenire sulla questione è Jim Farley, amministratore delegato di Ford, che ha definito un “trend preoccupante” i ripetuti ribassamenti dei prezzi degli ultimi mesi.

La Model T e l’analoga politica commerciale di un secolo fa

Mentre Ford ha risposto ai continui ritocchi ai listini di Tesla con un paio di ribassi da inizio anno al prezzo della Mustang Mach-E, calato dell’8%, il suo numero uno, Farley critica tale condotta, paragonando l’attuale guerra dei prezzi a quella varata da Henry Ford nel 1913 per spingere la Model T, primo veicolo industriale di massa. Un taglio che allora sortì gli effetti sperati, incrementando le vendite della Model T, ma che, come affermato da Farley, ha rischiato di far fallire la Ford.

La corsa al ribasso dei prezzi non è infinita

Una politica commerciale di questo tipo, sottolinea Farley, è un azzardo, con le Case automobilistiche che hanno dei paletti da non superare, dei limiti oltre i quali non andare, quando si tratta di definire le politiche di prezzo delle auto. Il manager americano sottolinea la necessità di non rendere “il prodotto una commodity”, ovvero un bene che non ha distinzione qualitativa o produttiva, oltre a porre attenzione agli effetti che i tagli ai listini hanno sui valori residui: “Il prezzo di rivendita per le persone che hanno acquistato a tanto è terribile”. Alla luce di tali considerazioni Ford risponderà alla riduzione dei prezzi di Tesla con una strategia analoga, ma solo fino a un certo punto: “C’è un limite a quanto lontano andremo”, chiosa Farley.

