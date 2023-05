Previsioni traffico e meteo 5-7 maggio: un’anteprima d’estate

Esaurita la serie di ponti e festività di aprile, arriva il primo weekend di maggio con il primo profumo d’estate in buona parte d’Italia. Iniziano i primi fine settimana fuoriporta, seppur non sia ancora previsto particolare traffico intenso. E riprendono i lavori in autostrada, dopo le sospensioni delle ultime due settimane.

Previsioni del traffico

Come dicevamo, non è ancora previsto il classico traffico dei weekend estivi, anche se il meteo favorevole potrebbe portare un po’ di italiani a raggiungere luoghi di mare o i laghi. Possibile traffico intenso in uscita dalle grandi città nel pomeriggio/sera di oggi, con qualche disagio probabile soprattutto verso il Lago di Garda, la Liguria e la Riviera Adriatica, con i classici rientri in senso contrario previsti per domenica dal tardo pomeriggio, verso le città. Domenica blocco dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22.

Tornano i cantieri per lavori sulle autostrade. Sull’A1 chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Firenze dalle 21 di stasera alle 6 di domattina, mentre dalle 21 di sabato alle 7 di domenica mattina è chiuso tra Piacenza e Fiorenzuola, sempre in direzione Napoli. Sull’A4 chiuso tratto Sesto San Giovanni-nodo A8 (direzione Torino) oggi dalle 21 alle 5 e nodo A8-Monza (direzione Trieste) dalle 22 alle 6. Sull’A8 tratto Solbiate Arno-Gazzada (direzione Varese) e sull’A9 tra Lago di Como-Bivio A59 (direzione Lainate) e Como Centro-Chiasso (direzione Svizzera) dalle 22 alle 5. In entrambe le direzioni, chiuso il tratto della A14 tra Cerignola e Canosa dalle 22 alle 6.

I disagi principali arriveranno, come spesso capita, in Liguria, dove ci sono numerose tratte interessate: sull’A7 tra bivio A12 e bivio A10 (direzione Genova) sia venerdì che sabato notte, sull’A10 tra Varazze ed Arenzano (direzione Genova) e sull’A12 tra Chiavari e Rapallo (direzione Genova) tra le 23 di oggi e le 6 di domattina.

Previsioni meteo

Le previsioni meteo parlano di un weekend con antipasto d’estate. L’anticiclone africano, infatti, porterà bel tempo e temperature elevate, fino al pomeriggio di domenica, quando arriveranno le perturbazioni nelle regioni settentrionali, colpendo anche in pianura in Piemonte, Lombardia e Veneto. Cielo sereno nel resto d’Italia.

Le temperature sono in aumento, con le minime attorno ai 14-15 gradi più o meno su tutta la penisola e le massime in salita, fino a raggiungere i 27-28 gradi in alcune città del Nord. Un meteo comunque più che gradevole anche sul resto d’Italia, anche se le perturbazioni della prossima settimana le faranno poi un po’ calare.

