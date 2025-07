Formula E annuncia la partnership con Feastables, il brand etico di MrBeast

La Formula E, principale campionato di corse elettriche, ha stretto una partnership con Feastables, il marchio di snack etici fondato dal popolarissimo content creator MrBeast, all’anagrafe Jimmy Donaldson. L’accordo prevede che Feastables diventi fornitore di snack del Campionato di Formula E per più stagioni, a partire dell’E-Prix di Berlino che si corre il 12 e 13 luglio 2025.

La collaborazione tra la Formula E e il brand di snack di MrBeast, che segna il debutto di Feastables nel mondo motorsport, nasce sulla base della condivisione di valori legati a sostenibilità, intrattenimento e coinvolgimento della Generazione Z. Feastables infatti punta su semplicità degli ingredienti, packaging riciclabile e filiera etica, caratteristiche in linea con la mission ambientale della Formula E.

A marzo MrBeast al volante della GEN3 Evo

La partnership, attraverso la quale Formula E punta a rafforzare il proprio legame con le nuove generazioni, includerà una serie di attività digitali, contenuti video, eventi live e iniziative commerciali, sfruttando la popolarità globale di MrBeast. La collaborazione tra il principale campionato del motorsport elettrico e MrBeast nasce già a marzo, quando il noto youtuber aveva preso parte alle EVO Session con un video virale che lo vedeva protagonista con la monoposto GEN3 Evo. Da quel primo incontro sono nate altre iniziative congiunte come la partecipazione del pilota Dan Ticktum al video “Beat Neymar, Win $500,000” (oltre 140 milioni di visualizzazioni) e un progetto in Sudafrica per la tutela dei ghepardi.

