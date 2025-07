Previsioni traffico e meteo 11-13 luglio: crescono gli spostamenti

Siamo arrivati al weekend centrale del mese di luglio e si avvicina l’esodo estivo. Ci sono sempre più spostamenti per andare a trascorrere un weekend fuoriporta, soprattutto verso le località balneari, con un meteo meno soffocante di quello della scorsa settimana. Anche se, nel corso del fine settimana, è in arrivo un po’ di maltempo, con pioggia e temporali.

Le previsioni del traffico

Gli spostamenti aumentano e, con esso anche il traffico, soprattutto in uscita dalle grandi città nel pomeriggio/sera di venerdì e, in senso inverso, nella giornata di domenica. Come di consuetudine, in questo periodo, le strade più trafficate sono verso le località balneari ed i laghi, in particolare sull’A1 nello snodo di Bologna e verso l’A14, sull’A4 verso il Lago di Garda, sulle strade verso la Liguria e sull’A2 del Mediterraneo. Non mancherà un po’ di traffico anche sull’A22 del Brennero, per chi cerca un po’ di fresco in montagna, ed attorno alle località balneari.

In attesa della classica rimozione dei cantieri, che avverrà in concomitanza con l’esodo estivo e nel mese di agosto, per cercare di rendere più fluido il traffico, il blocco dei mezzi pesanti in autostrada è attivo non solo domenica dalle 7 alle 22, ma anche sabato dalle 8 alle 16.

Le previsioni meteo

Come dicevamo, sarà un fine settimana con tempo un po’ instabile. Oggi e domani è previsto cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte dell’Italia, con l’eccezione dei temporali odierni sul Triveneto e quelli di domani sull’arco alpino. Domenica, invece, arriva una perturbazione con temporali forti ed anche grandinate su molte zone del Nord e del Centro, sempre sole e caldo al Sud.

Le temperature sono più gradevoli, rispetto a quelle altissime della scorsa settimana, con minime sotto i 20 gradi e massime attorno a quota 30°, un po’ su tutta l’Italia. Ma la prossima settimana tornerà l’anticiclone africano e, con esso, anche un aumento del caldo.

