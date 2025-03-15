FORUMAutoMotive 2025 | La sottosegretaria Frassinetti interviene al talk su sicurezza stradale del 18 marzo

Martedì 18 marzo il Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti interverrà al talk “Educare (bene) alla sicurezza stradale. È anche una questione di cultura. E di famiglia“, organizzato e promosso in occasione del decennale di #FORUMAutomotive.

Il dibattito si focalizzerà sul boom di comportamenti a rischio assunti sempre più spesso a bordo dei diversi mezzi in circolazione e, soprattutto, la necessità di un maggior rispetto delle regole e delle autorità preposte a farle osservare, ma anche un necessario aumento dell’attenzione per la qualità delle nostre strade e la risoluzione dei pericoli che spesso nascondono. Senza dimenticare l’esigenza di ridare un ruolo centrale all’insegnamento dell’educazione civica all’interno delle scuole per sensibilizzare le nuove generazione verso determinati comportamenti pericolosi, molto spesso al centro di incresciosi episodi di cronaca.

I partecipanti al dibattito

Il talk, che sarà moderato da Alessio Ribaudo, giornalista del Corriere della Sera ed esperto di sicurezza stradale, vedrà confrontarsi con il Sottosegretario Frassinetti diversi esperti, rappresentanti della mobilità a due e più ruote e di manager di imprese. Alla discussione parteciperanno: Valentina Borgogni (Presidente Associazione Gabriele Borgogni), Massimo Di Pietro (Segretario Provinciale Unasca di Milano), Carlotta Gallo (Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia), Roberto Impero (CEO di SMA Road Safety ed esperto internazionale di sicurezza stradale), Michele Moretti (responsabile settore moto ANCMA) e Toni Purcaro (Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East).

