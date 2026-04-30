Skoda cresce ancora: è il secondo brand auto più venduto in Europa

Skoda continua a crescere sul mercato europeo chiudendo il primo trimestre 2026 con il raggiungimento di un risultato storico per la Casa boema: Skoda è diventato il secondo brand automobilistico più venduto in Europa, con 225.000 veicoli consegnati ed un incremento del 17,1%, superando nettamente l’andamento complessivo del mercato.

Boom dei modelli elettrici

Una crescita che si riflette anche a livello globale, con Skoda che nei primi tre mesi dell’anno ha consegnato 271.900 unità, pari al +14% rispetto allo stesso periodo del 2025. A trainare il risultato del marchio ceco è il successo commerciale di suoi SUV elettrici, con Skoda Elroq e Skoda Enyaq che si sono posizionati rispettivamente al secondo e quinto posto tra i veicoli full electric più venduti in Europa nel primo trimestre. Complessivamente, le consegne di veicoli elettrificati Skoda hanno raggiunto 63.200 unità, segnando un incremento del 71,4%, con una crescita ancora più marcata per le auto 100% elettriche, con 51.800 veicoli consegnati (+91,9%).

Crescono fatturato, utile operativo e flusso di cassa

Una diretta conseguenza sono gli ottimi risultati finanziari ottenuti da Skoda nel periodo gennaio-marzo 2026, con un fatturato che ha raggiunto i 7,9 miliardi di euro (+9,1%), mentre l’utile operativo ha toccato il record di 660 milioni (+20,9%), segnando il miglior primo trimestre nella storia della Casa boema. Il ritorno sulle vendite si è attestato all’8,3%, con un flusso di cassa netto cresciuto del 64,4% fino a 867 milioni di euro. Numeri sostenuti da una gamma di modelli sempre più ampia, da una gestione rigorosa dei costi e dalla sinergie messe in atto con il Gruppo Volkswagen.

La centralità dell’impianto di Mlada Boleslav

In questo percorso di crescita di Skoda, che per il CEO Klaus Zellmer riflette la fiducia dei clienti nel marchio Skoda e la forza della rete globale del brand, un ruolo centrale a livello produttivo continua ad averlo lo stabilimento di Mlada Boleslav, che è l’unico impianto del Gruppo Volkswagen capace di produrre sia veicoli a combustione su pianale MQB sia veicoli elettrici su pianale MEB sulla stessa linea di produzione. A febbraio, la fabbrica ceca ha raggiunto un altro traguardo, producendo il BEV numero 500.000 dall’avvio della produzione di Enyaq nel 2020. Inoltre Skoda ha recentemente inaugurato un nuovo stabilimento di assemblaggio per batterie.

Crescita anche nei mercati di India e Nord Africa

Il trend positivo di Skoda prosegue anche fuori dall’Europa con risultati positivi in India, dove le vendite del primo trimestre 2026 sono cresciute del 16,7%, e in Nord Africa, con performance particolarmente positive a inizio anno registrate in Marocco, dove le consegne sono cresciute del 45%, ed in Egitto, che ha chiuso il trimestre con un +58,5% di veicoli venduti.

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