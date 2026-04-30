Lamborghini: Fermin Soneira è il nuovo Chief Technical Officer

Cambio al vertice del Reparto di Ricerca e Sviluppo di Lamborghini con l’annuncio della nomina da parte della Casa di Sant’Agata Bolognese di Fermin Soneira a nuovo Chief Technical Officer del marchio del Toro. Soneira, che attualmente ricopre il ruolo di CEO di Audi e SAIC Cooperation Project in Cina, dove ha guidato la creazione del nuovo brand AUDI per il mercato cinese, assumerà il nuovo incarico in Lamborghini a partire dal 1° luglio.

Succede a Rouven Mohr, nominato CTO di AUDI AG

Soneira, che nel ruolo di CTO sarà responsabile della Ricerca e Sviluppo e del Motorsport, supervisionando la strategia di Lamborghini dal punto di vista tecnico e le future innovazione, subentra a Rouven Mohr, nominato CTO del Toro nel gennaio 2022, che lascia Lamborghini per assumere il ruolo di Chief Technical Officer di AUDI AG.

Un passaggio di consegne che Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Lamborghini, commenta così: “Desidero ringraziare Rouven Mohr A nome dell’intera azienda per la straordinaria dedizione e leadership dimostrate negli ultimi anni. Il suo contributo è stato determinante nel definire il percorso tecnologico di Lamborghini, in particolare nella transizione verso l’ibridazione della gamma. Allo stesso tempo, sono lieto di dare il benvenuto a Fermin Soneira in Lamborghini. Grazie alla sua ampia esperienza internazionale, alle competenze tecniche e alla visione strategica, contribuirà a rafforzare ulteriormente il successo del marchio e a guidarne l’innovazione futura”.

La carriera di Soneira

Soneira, nato nel 1972 a Gijón, in Spagna, ha iniziato la sua carriera nell’automotive in AUDI AG occupandosi dello sviluppo dei telai, per poi passare nel 2002 in SEAT, dove è rimasto dodici anni ricoprendo incarichi di responsabilità crescente nell’area Sviluppo Tecnico. Nel 2014 è rientrato in AUDI AG, assumendo la responsabilità della strategia di prodotto e del posizionamento del brand per i modelli di grandi dimensioni, oltre alla direzione della strategia powertrain, carbon ed elettrificazione per l’intera gamma. Da metà 2016 ad agosto 2020 ha ricoperto il ruolo di Head of Global Product Marketing in AUDI AG. Da settembre 2020 è stato responsabile della Product Line per i modelli elettrici dei segmenti da A a C, supervisionando serie chiave tra cui Q4 e-tron, Q6 e-tron, Q8 e-tron, A6 e-tron ed e-tron GT. L’ultimo step professionale prima dell’ingresso in Lamborghini lo ha visto, da marzo 2024, CEO del progetto di cooperazione tra Audi e SAIC, con sede a Shanghai, focalizzato sulla creazione di un nuovo brand e sullo sviluppo di una nuova piattaforma specifica per la Cina.

Pronto ad assumere il nuovo incarico di Chief Technical Officer della Casa del Toro, Soneira ha dichiarato: “È un grande onore entrare a far parte di un marchio iconico come Lamborghini, che ha contribuito a scrivere la storia dell’industria automobilistica, delle prestazioni e del design. Non vedo l’ora di lavorare con il team per elevare ulteriormente l’eccellenza tecnologica del brand e l’esperienza di guida”.

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