Jeep Avenger cambia volto: il SUV si mostra per la prima volta con il nuovo look

Jeep Avenger si prepara a cambiare volto. Il SUV più piccolo del marchio americano è apparso per la prima volta con il suo nuovo look in Brasile, sulle strade di Rio de Janeiro, durante un festival locale. Un debutto quasi in sordina, ma importante, perché anticipa l’arrivo del restyling in Europa nei prossimi mesi.

Prime immagini senza veli della nuova Jeep Avenger

Lanciata nel 2023, Jeep Avenger è diventata rapidamente uno dei modelli più importanti per Jeep nel mercato europeo. Prodotta in Polonia, ha vinto il premio Auto dell’Anno in Europa 2023 e ha contribuito a rafforzare la presenza del marchio in un segmento molto competitivo come quello dei B-SUV. Dopo due anni di carriera, arriva quindi il primo aggiornamento estetico significativo.

La modifica più evidente riguarda il frontale. Jeep ha ridisegnato la classica griglia a sette feritoie, uno degli elementi più riconoscibili del brand. La nuova soluzione appare più robusta e moderna, con un dettaglio inedito: la griglia illuminata, pensata per rendere l’auto più riconoscibile anche di notte.

Cambia anche il modo in cui la griglia si presenta. Le cornici cromate attorno alle singole feritoie spariscono, lasciando spazio a un aspetto più pulito e muscoloso. Il risultato è un frontale più vicino al linguaggio stilistico della nuova Jeep Compass, con una presenza su strada più marcata.

Anche il paraurti e il diffusore inferiore sono stati rivisti. Le forme diventano più decise e aggiungono un tocco fuoristradistico, coerente con l’identità Jeep, pur mantenendo la natura compatta e urbana della Avenger. A completare il restyling ci sono parafanghi e cerchi leggermente aggiornati.

Per ora, però, restano diversi punti da chiarire. Non ci sono ancora informazioni ufficiali su eventuali modifiche meccaniche, né immagini degli interni. È possibile che Jeep scelga di svelare tutti i dettagli in occasione di un lancio europeo dedicato, previsto nei prossimi mesi.

nuova Jeep Avenger dovrebbe mantenere come versione d’accesso il motore Turbo 100, un benzina puro con cambio manuale a 6 marce e distribuzione a catena. La gamma proseguirà con la variante Mild Hybrid, probabilmente da 110 CV, mentre la Hybrid 4xe sarà l’unica a offrire la trazione integrale, con 144 CV. Confermata anche la Avenger Electric, a trazione anteriore, con 156 CV e circa 400 km di autonomia.

Questa varietà ha permesso alla Avenger di conquistare un pubblico ampio, diventando una delle Jeep più adatte al mercato europeo. Curiosamente, nonostante il DNA americano del marchio, la Avenger è anche uno dei pochi modelli Jeep non venduti negli Stati Uniti.

Il nuovo look arriva quindi in un momento importante. Jeep Avenger ha già dimostrato di essere un modello strategico per Jeep e il restyling punta a renderla ancora più riconoscibile, moderna e coerente con il nuovo stile del marchio. Il debutto ufficiale europeo chiarirà se, oltre all’estetica, ci saranno novità anche per abitacolo, tecnologia e motorizzazioni.

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