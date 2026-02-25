FORUMAutoMotive 2026: torna il 23 e 24 marzo a Milano

Un nuovo appuntamento con #FORUMAutoMotive, che prosegue il suo cammino anche nel 2026. La prossima edizione è fissata, sempre a Milano, il 23 e 24 marzo prossimi, con i protagonisti della mobilità in primo piano. “Mercato automotive a un punto di svolta, tra sfide, ideologia green e imminenti scadenze: non c’è più tempo!”, questo il claim dell’evento di quest’anno.

“Sono anni che #FORUMAutoMotive insiste nel denunciare la scelleratezza ideologica delle imposizioni di Bruxelles, paventando la situazione del sistema automotive europeo che ora è sotto gli occhi di tutti – sono le parole del promotore dell’evento Pierluigi Bonora – I fatti ci hanno dato ragione. E il 23 marzo, in occasione dei lavori di apertura di #FORUMAutoMotive, il settore è chiamato nuovamente a farsi sentire. Non c’è più tempo!”.

Il talk di apertura

L’edizione 2026 entrerà subito nel vivo, con il primo appuntamento, fissato per lunedì 23 marzo alle ore 14. Si tratta del talk “Automotive 2026, la svolta è adesso: non c’è più tempo”, moderato da Pierluigi Bonora e con l’intervento di numerosi rappresentati della filiera italiana. Saranno presenti Marco Marelli, Responsabile Focus SG e Overmobility Reporting, e Umberto Zapelloni, Responsabile delle pagine Mobilità del quotidiano “Il Foglio”, così come Guido Guidesi, membro dell’Alleanza tra le 40 Regioni Europee Automotive e Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia; Marco Bonometti, Presidente e Amministratore Delegato di OMR; Ferdinando Uliano, Segretario Generale Fim-Cisl, ed Emanuele Cordone, Director della Practice Automotive di AlixPartners. Per dare la loro visione su quanto sta avvenendo in Europa.

Non mancherà anche il consueto confronto con gli eurodeputati italiani. A rispondere alle domande della platea saranno Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia, ECR e membro Commissione TRAN (Trasporti e turismo); Massimiliano Salini, Eurodeputato in Commissione Industria UE; Dario Nardella, Eurodeputato del gruppo Socialists & Democrats (S&D) al Parlamento Europeo e Paolo Borchia, Eurodeputato, Coordinatore ID in Commissione ITRE.

Gli appuntamenti del 24 marzo

Il giorno successivo riprenderanno i lavori, con tre momenti clou, nel corso della mattinata. Nel primo, tre società di consulenza strategica e finanziaria del settore (AlixPartners, Bain&Company e Dataforce) esporranno i rispettivi punti di vista su quale possibile scenario si aprirà per il sistema automotive europeo. Il secondo è legato alla sfida industriale tra Europa e Cina, con le parole di esperti, rappresentanti di case auto e di aziende della filiera automotive.

Infine, i lavori di chiuderanno con il faccia a faccia tra Pierluigi Bonora e David Giudici con Geronimo La Russa, Presidente di ACI, con cui saranno approfonditi i temi di più stretta attualità per il settore: dalla possibile revisione del Green Deal alla sicurezza sulle strade italiane, dalle sfide collegate alla sua presidenza dell’Automobil Club Italia ai nuovi scenari di mobilità cittadina e all’impegno di ACI nella formazione di nuovi talenti nel motosport.

