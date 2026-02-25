Nuovo spot BYD: la tecnologia DM-i Super Hybrid ridefinisce l’ibrido plug-in [VIDEO]

BYD lancia il nuovo spot dedicato alla tecnologia DM-i Super Hybrid, puntando su una comunicazione diretta e distintiva che rimarca il posizionamento del brand e la sua visione orientata all’innovazione tecnologica.

Debuttando in onda sulle emittenti televisive italiane nella settimana più musicale del nostro Paese, lo spot racconta l’evoluzione della tecnologia attraverso lo sguardo di BYD: in apertura ci si trova in un museo della tecnologia, dove oggetti che hanno segnato un’epoca – dal floppy disk all’autoradio estraibile, fino alla televisione a tubo catodico – sono esposti come reperti ormai superati. Tra le “reliquie” tecnologiche compare anche il motore ibrido plug-in tradizionale, presentato come una tecnologia destinata a lasciare il passo alla nuova era del Super Hybrid Dual Mode Intelligent (DM-i) di BYD.

Come funziona il sistema DM-i di BYD

Lo spot evidenzia come l’innovazione non si fermi e ciò che ieri rappresentata un progresso, oggi può essere superato. Un “sorpasso” tecnologico che viene compiuto dal sistema propulsivo DM-i di BYD, motorizzazione che punta a ridefinire il concetto di ibrido plug-in, garantendo trazione elettrica costate ed un’esperienza di guida molto vicina a quella di un veicolo 100% elettrico. Diversamente degli ibridi plug-in tradizionali, con la tecnologia DM-i la batteria non arriva mai a zero grazie al motore termico che interviene come generatore, oltre che in caso di richiesta di maggiore potenza, permettendo di viaggiare prevalentemente in elettrico, eliminando l’ansia di ricarica e garantendo un’autonomia complessiva che, nel caso della Seal 6 DM-i, supera i 1.500 km.

La gamma DM-i di BYD in Italia: Atto 2, Seal U e Seal 6

Combinando i vantaggi della mobilità elettrica per l’uso urbano, con la flessibilità del motore termico per le lunghe percorrenza, la tecnologia Super Hybrid DM-i è una delle principali leve con le quali BYD punta ad accelera il processo di elettrificazione del mercato italiano. La gamma DM-i di BYD in Italia si compone di diversi modelli, tra cui la nuova Atto 2 DM-i che ha già fatto registrare 8.000 ordini prima del lancio ufficiale, a cui si affiancano la Seal U DM-i, venduta nel mondo in oltre un milione di esemplari, e la Seal 6 DM-i, che rappresenta un benchmark per efficienza e autonomia.

