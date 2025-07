Gallipoli, pizzaiolo finisce in mare con l’auto e grida: “Devo fare 200 pizze!” [VIDEO]

Scena surreale quella a cui hanno assistito alcune persone all’alba di mercoledì 9 luglio, quando nel porto di Gallipoli un giovane pizzaiolo è finito con l’auto in mare. Mentre cercava in qualche modo di riaccendere la sua vettura, una vecchia Lancia Ypsilon, sommersa per buona parte dall’acqua, si è rivolto ai soccorritori gridando: “Non posso stare qui, devo fare 200 pizze!”, preoccupato più dalla possibilità di saltare il turno di lavoro in pizzeria che dalla situazione emergenziale del momento.

La macchina finita in acqua

L’incidente, ripreso in video e diventato virale sui social, è avvenuto nei pressi del Santuario del Canneto, quando il ragazzo, reduce da una notte di lavoro, ha perso il controllo della Lancia Ypsilon, oltrepassando la banchina, priva di barriere protettive, e finendo in acqua probabilmente per un manovra sbagliata.

Illesi il pizzaiolo e il passeggero che era con lui

Una volta finito a mollo, il giovane non si è fatto prendere dal panico, ma ha provato a riaccendere l’auto, intenzionato a fare di tutto pur di non saltare il turno in pizzeria. Nella caduta in acqua la vettura si è ribaltata su un fianco e, grazie all’aiuto di alcuni operatori locali, è stata riportata in posizione. Insieme al pizzaiolo c’era un’altra persona a bordo che è stata tratta in salvo, entrambi sono usciti illesi e senza conseguenze. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, dotati di carroattrezzi con gru, hanno recuperato il veicolo tirandolo fuori dall’acqua.

