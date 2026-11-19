Il 19 novembre 2026 GAZOO Racing TOYOTA ha presentato la formazione con cui affronterà la Dakar Rally 2027, la 49ª edizione della maratona del deserto in programma dal 9 al 23 gennaio. I team GAZOO Racing Europe e GAZOO Racing South Africa gareggeranno come squadra unica, puntando alla vittoria in due categorie: la classe Ultimate con i rally-raid derivati dal Toyota Hilux e la Dakar Future Mission 1000 con la versione a idrogeno.

Indice

Il percorso della Dakar 2027

La Dakar Rally 2027 si svolgerà dal 9 al 23 gennaio e prevede 12 tappe lungo un percorso complessivo di 7.824 km, di cui 4.341 km di prove speciali cronometrate. La corsa attraverserà il Portogallo e il Marocco, con territori desertici estremi e senza compromessi.

Secondo GAZOO Racing TOYOTA, le condizioni ambientali particolarmente dure e la competizione incessante sono il contesto ideale per sviluppare persone e tecnologie, accelerando l’impegno nel realizzare vetture sempre migliori, nate e perfezionate attraverso l’esperienza maturata nel motorsport. La squadra nasce dall’unione delle competenze e delle risorse di GAZOO Racing Europe e GAZOO Racing South Africa.

Toyota Hilux nella classe Ultimate

Nella classe Ultimate GAZOO Racing TOYOTA schiera veicoli rally-raid basati sul Toyota Hilux. Le vetture derivano dalla nona generazione del pick-up, celebre per la robustezza anche nelle condizioni più estreme, e sono state sviluppate per resistere alle sollecitazioni generate dalla guida fuoristrada ad alta velocità.

I veicoli sono costruiti su un telaio tubolare alleggerito e adottano sospensioni, ammortizzatori e impianto frenante dedicati, progettati e rinforzati per garantire affidabilità e prestazioni. La potenza è affidata a propulsori derivati dal motore benzina V35A V6 biturbo da 3,5 litri.

Gli equipaggi della classe Ultimate

La line-up 2027 unisce giovinezza ed esperienza, con piloti e navigatori che hanno già dimostrato il proprio valore alla Dakar. Gli equipaggi annunciati per la classe Ultimate sono cinque.

Guy Botterill e Henry Köhne: Botterill, neo-campione del South African Rally-Raid Championship 2026, è stato nominato Rookie of the Year al debutto alla Dakar nel 2024, chiusa al sesto posto assoluto. Nel 2027 Köhne lo affiancherà per la prima volta come navigatore.

Henk Lategan e Brett Cummings: pluricampioni nazionali sudafricani, hanno conquistato il secondo posto assoluto alla Dakar 2025 e la vittoria nella prova sudafricana del World Rally-Raid Championship (W2RC) nella stessa stagione.

Akira Miura e Armand Monleón: il giapponese Miura ha vinto cinque volte la categoria Stock al volante di un Toyota Land Cruiser, mentre lo spagnolo Monleón vanta 11 partecipazioni alla Dakar. Nel 2026 hanno mostrato una crescita significativa nel W2RC alla loro prima stagione insieme.

Seth Quintero e Andrew Short: gli statunitensi hanno ottenuto due vittorie nel W2RC nel 2026 e numerosi successi di tappa alla Dakar. Puntano al primo podio assoluto, dopo il secondo posto di Quintero nella categoria T3 nel 2023.

Completa il quadro Saood Variawa, campione del South African Rally-Raid Championship 2025: a 21 anni è diventato il più giovane vincitore di una prova speciale nella storia della Dakar, nel 2025, alla sua seconda partecipazione. Per la sua quarta presenza sarà affiancato dal nuovo navigatore sudafricano Charan Moore, ex pilota motociclistico.

DKR GR FC Hilux: l’idrogeno alla Dakar

Nella categoria Dakar Future Mission 1000, dedicata a veicoli sperimentali e nuove tecnologie, Toyota schiera la DKR GR FC Hilux, alimentata a celle a combustibile a idrogeno. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il centro europeo di Ricerca e Sviluppo di Toyota, Overdrive Racing, TOYOTA RACING GmbH di Colonia e la Hydrogen Factory di Toyota in Giappone.

La vettura è costruita sulla stessa piattaforma dell’Hilux della classe Ultimate: stesso telaio tubolare, stessa cellula di sicurezza, stesse sospensioni e stesso impianto frenante. Il sistema a celle a combustibile è composto da due stack di produzione di serie integrati in un unico sistema, mentre l’idrogeno gassoso è stoccato negli stessi serbatoi utilizzati sulla Toyota Mirai.

Tra le soluzioni tecniche figurano un assale elettrico dedicato (e-axle), una centralina IAV Dragoon ECU e un nuovo sistema elettronico progettato per il progetto. Sono state introdotte anche innovazioni come i pannelli in fibre naturali, che sostituiscono alcuni componenti in fibra di carbonio, e un nuovo sistema di raffreddamento ad alta tensione.

Al volante ci sarà la pilota saudita Dania Akeel, affiancata dal navigatore francese Sébastien Delaunay. Per l’equipaggio sarà la seconda partecipazione insieme alla Dakar. Akeel ha esordito nel 2022 con un piazzamento nella top 10 della categoria T3 e nel 2025 ha ottenuto una vittoria di tappa nella categoria Challenger; nel suo palmarès figurano anche due successi nella FIA Middle East Baja Cup.

Domande frequenti su GAZOO Racing TOYOTA alla Dakar 2027

Quando si corre la Dakar Rally 2027?

La 49ª edizione della Dakar Rally si disputa dal 9 al 23 gennaio 2027, con 12 tappe tra Portogallo e Marocco.

Quanto è lungo il percorso della Dakar 2027?

Il percorso misura 7.824 km complessivi, di cui 4.341 km di prove speciali cronometrate.

In quali categorie gareggia GAZOO Racing TOYOTA?

GAZOO Racing TOYOTA corre nella classe Ultimate con vetture derivate dal Toyota Hilux e nella categoria Dakar Future Mission 1000 con la DKR GR FC Hilux a idrogeno.

Quali motori usa il Toyota Hilux della classe Ultimate?

I propulsori derivano dal motore benzina V35A V6 biturbo da 3,5 litri, montato su un telaio tubolare alleggerito.

Come funziona la DKR GR FC Hilux?

Usa un sistema a celle a combustibile con due stack di serie, un assale elettrico dedicato e idrogeno gassoso stoccato negli stessi serbatoi della Toyota Mirai.

Chi guida la Toyota a idrogeno alla Dakar 2027?

La DKR GR FC Hilux è affidata alla pilota saudita Dania Akeel, affiancata dal navigatore francese Sébastien Delaunay.

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