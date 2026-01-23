Genesis: tre modelli per il debutto in Italia del brand coreano [FOTO]

Arriva in Italia un nuovo marchio auto. Si tratta di Genesis, il brand di lusso coreano del Gruppo Hyundai. Fondato a Seoul nel 2015, già da alcuni anni su alcuni mercati europei, ora è pronto al debutto nel nostro Paese. L’avvio della commercializzazione sul mercato italiano avviene con tre modelli, tutti esclusivamente 100% elettrici: GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80.

“Noi italiani siamo attenti al design ed allo stile e sicuramente con Genesis abbiamo molto da raccontare loro – le parole di Francesco Calcara, presidente e CEO del marchio in Italia – Una gamma di prodotti che si distingue per personalità e che appaga nell’uso quotidiano. Una grande attenzione al dettaglio e innovazioni che elevano concretamente l’esperienza d’uso”.

I tre modelli al lancio

Come dicevamo, saranno tre i modelli per l’arrivo in Italia. La GV60 è un C- SUV compatto (lunga poco più di 4,5 metri) e sportivo con personalità stilistica e attento alla dinamica. L’Electrified GV70, invece, è un D-SUV spazioso e rifinito, lungo poco oltre 4,70 metri: un modello pensato per chi cerca precisione di guida e tanta tecnologia, con ampio spazio a bordo. L’Electrified G80, infine, è la berlina di rappresentanza, punto di riferimento del marchio coreano in Europa.

Per arrivare sul nostro mercato, Genesis aprirà due showroom, uno a Padova e l’altro a Roma, nel corso della prossima primavera, quando è previsto il lancio commerciale del marchio, con la pubblicazione dei listini. Saranno solo i primi, perché la casa coreana ha già programmato l’apertura di due ulteriori concessionarie nel corso del 2026, così come una rete post-vendita capillare per i clienti. L’obiettivo è coprire buona parte del territorio entro il 2028.

Oltre 1,5 milioni di auto vendute

Genesis ha dieci anni di vita, ma si è già affermata tra i primi dieci marchi premium al mondo, superando 1,5 milioni di auto vendute. Ora la casa coreana punta ora a raggiungere le 350.000 unità annue vendute entro il 2030, espandendo la propria presenza in Europa, dove l’obiettivo è essere sempre più rilevante. Dopo il debutto nel 2021 in Germania, Regno Unito e Svizzera, nel 2026 Genesis approda in Italia, Francia, Spagna e Paesi Bassi.

Rate this post