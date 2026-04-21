Genesis apre gli ordini in Italia: prezzi e dettagli dei modelli elettrici GV60, GV70 e G80

L’avventura di Genesis sul mercato italiano può ufficialmente iniziare con l’apertura degli ordini dei tre modelli, tutti con alimentazione elettrica, che segnano l’ingresso del marchio premium del Gruppo Hyundai in Italia: i SUV GV60 ed Electrified GV70 e la berlina Electrified G80. Le prime due si propongono con una gamma articolata in tre allestimenti, ovvero Pure, Premium e Luxury, mentre la G80 è disponibile solo nella versione top di gamma Luxury. Per quel che riguarda i prezzi, la GV60 parte da 56.400 €, la Electrified GV70 da 69.900 € e la Electrified G80 da 81.800 €.

Qualche settimana fa Genesis ha aperto il suo primo showroom in Italia, a Padova, presso Ferri Auto in via Venezia 69/A, mentre il secondo aprirà a Roma entro fine estate, con ulteriori aperture previste nei prossimi mesi. “Con l’apertura dei listini, portiamo sul mercato una gamma composta da tre modelli 100% elettrici che interpretano in modo diverso la stessa idea di lusso contemporaneo, sempre riconoscibile nel linguaggio di design Athletic Elegance e in un’attenzione al dettaglio che privilegia equilibrio, comfort e fluidità dell’esperienza. L’avvio dell’ordinabilità segna l’ingresso concreto di Genesis nel nostro Paese e conferma la volontà di costruire una presenza solida, basata su valori chiari e su una proposta distintiva fin dal primo giorno”, ha dichiarato Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia.

Genesis GV60

Il SUV Genesis GV60 offre tre motorizzazioni diverse, uno per ogni allestimento, con potenze di 229 CV per la Pure, 318 CV per la Premium e 490 CV per la Luxury, con la prima che monta un motore singolo mentre le due più potenti hanno una configurazione dual motor che assicura la trazione integrale. Su tutte e tre le versioni è presenta una batteria da 84 kWh che garantisce un’autonomia massima dichiarata di 561 km. La dotazione di serie della GV60 include i cerchi da 19 pollici, gli specchietti ripiegabili elettricamente, i vetri posteriori oscurati, il portellone elettronico, il display OLED da 27 pollici per l’infotainment, la ricarica wireless per smartphone e avanzati sistemi Adas con guida assistita di Livello 2. Il listino della GV60 parte da 56.400 € per la versione Pure, da 66.300 € per la Premium e da 76.500 € per la Luxury.

Genesis Electrified GV70

La Genesis Electrified GV70 è un D-SUV che misura 4.715 mm in lunghezza e si propone con doppio motore elettrico per 490 CV di potenza, abbinato a una batteria da 84 kWh, che assicura 479 km d’autonomia massima dichiarata nel ciclo WTLP. L’equipaggiamento di serie prevede cerchi in lega da 19 pollici, vetri posteriori e lunotto riscaldabile, barre sul tetto anodizzate, portellone elettrico, finitura cromata su maniglie porte e griglia anteriore. La dotazione di bordo include i sedili elettrici con rivestimenti in pelle, il display OLED da 27 pollici, l’autenticazione con impronta digitale, l’impianto audio con 8 diffusore e la guida assistita di Livello 2. I prezzi della Electrified GV70 sono di 69.900 € per la versione Pure, 73.900 € per la Premium e 78.700 € per la Luxury.

Genesis Electrified G80

A completare la gamma di Genesis c’è la Electrified G80, grande berlina di lusso che propone una meccanica con due motori elettrici, trazione integrale, per una potenza complessiva di 370 CV, associati a una batteria da 94,5 kWh che offre un’autonomia massima fino a 570 km nel ciclo WLTP. La berlina è disponibile solo nell’allestimento top di gamma Luxury con una dotazione che prevede fari anteriori Matrix LED, cerchi da 19 pollici, modanature e maniglie cromate, sedili in pelle con funzione di riscaldamento, regolazione elettrica e memory, climatizzatore bizona, display da 27 pollici, chiave digitale, guida assistita di Livello 2, sospensioni adattive e modalità one-pedal. La Genesis Electrified G80 ha un prezzo base di 81.800 €.

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